Diputada del PRI que propuso ampliar permanencia del ejército en las calles pide licencia en San Lázaro

La diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI), titular de la polémica iniciativa que busca extender la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, solicitó licencia para separarse de cargo como diputada federal, para asumir un cargo en Durango.

La legisladora dejará su curul en San Lázaro a partir del próximo lunes 26 de septiembre, para emprender proyectos importantes en Durango, sostuvo la propia priista, quien también aseguró que la separación de su cargo como diputada no obedece a presiones.

“Vivimos nuevos tiempos y me interesa estar cerca de mi estado… Yo amo Durango. Durango vive un momento muy importante y yo creo que puedo contribuir desde muchos ámbitos, yo he trabajado en la parte federal en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Soy uno de los perfiles que ha tenido el privilegio de servir en los tres órdenes de gobierno, en lo local, en los tres Poderes del estado, y hay mucho por hacer”, comentó.

Una de las iniciativas de la legisladora fue la que planteó extender, hasta 2028, el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública, y cuyo dictamen, aprobado en la Cámara de Diputados, ya se encuentra en el Senado.

Respecto a este tema, apuntó que la reforma constitucional vigente marca la colaboración de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública hasta marzo de 2024, “y hay que resolver eso, creo que esto sirve, debe ser una oportunidad en el Senado para precisar cosas que aquí avanzamos y que iban muy bien”.

Asimismo, se pronunció por fortalecer y capacitar a las policías municipales y las estatales, así como a las fiscalías de las entidades federativas; “si las fiscalías y policías no avanzan, el tema de seguridad no avanzará”.

Al ser cuestionada sobre sí su iniciativa fue acordada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ello luego de que este jueves el mandatario mexicano afirmó que “volverá a presentar” la propuesta, la legisladora aseveró que “yo no conozco al señor Presidente, nunca lo he visto, nunca lo he visto”.

Y es que la priista argumentó que el comentario del presidente fue sacado de contexto. "No, yo creo que no fue así, lo están tomando, porque luego la república de Twitter comunica distinto, pero yo creo si ven las imágenes, pues él dice “volveré”, pero no quiere decir que él la haya enviado. Es en un contexto distinto, yo creo que el contexto importa e importa mucho, yo soy respetuosa, ni siquiera lo conozco, nunca lo he conocido, ojalá algún día lo conozca", dijo.

Finalmente, de la Torre Valdez no quiso confirmar la información que señala que en los próximos días sería propuesta como presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Durango, sin embargo, expresó que volverá a su estado natal para emprender proyectos importantes, para lidiar “con alacranes, alimañas ponzoñosas, de todo", ya que, dijo, son muy comunes en su localidad.