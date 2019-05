El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió hoy un decreto para conmemorar el 17 de Mayo como el Día de la Lucha Contra la Homofobia, la Lesfobia y Transfobia.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que ha habido ya un abasto continuo de medicamentos contra el VIH. Indicó que a raíz del nuevo procedimiento de compras de medicamentos se tienen ahorros por 1,700 millones de pesos, por lo que se podrán adquirir más medicamentos, sobre todo antirretrovirales.

El presidente López Obrador dio a conocer que no promoverá un marco legal nacional para permitir el matrimonio igualitario, tema que no pudo ser aprobado en el sexenio anterior mediante una iniciativa que presentó al Congreso el entonces presidente Enrique Peña Nieto, la cual fue rechazada. López Obrador dijo que no es necesario un marco legal adicional.

En otro tema, sobre la carta que envió en marzo al Rey de España para pedirle que ofrezca una disculpa por la Conquista, el Primer Mandatario dijo que su gobierno no difundió la misiva con el propósito de que se calmaran las aguas. Sin embargo prometió que a principios de junio dará a conocer la carta, una vez que hayan pasado las elecciones en España.

Luego de que ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que creció el desempleo en el país durante el primer trimestre del 2019, AMLO desconoció esta reporte, pues dijo que el Instituto no registra empleos como jóvenes becados por su gobierno, o los empleos para sembrar árboles frutales. Aseguró que no dice mentiras, pero sus adversarios insisten en que le vaya mal.

En tanto, López Obrador expresó que “ya chole” con explicar acerca de la deuda de Pemex. Sostuvo que en su gobierno no ha aumentado el endeudamiento de la empresa petrolera del Estado. Afirmó que este tema está muy zopiloteado, porque Pemex sigue siendo un gran negocio rentable. En el tema de la Inversión Extranjera Directa, el Presidente sostuvo que aumento en un 22% en lo que va de su gobierno. López Obrador informó que el lunes firmará el decreto por el que renuncia al derecho de condonar impuestos a grandes contribuyentes.

En otro asunto, el mandatario federal externo sus condolencias al ex gobernador de Morelos, Marco Azame, cuyo hermano fue secuestrado y su cuerpo sin vida fue encontrado ayer. López Obrador dijo qué hay un compromiso de su parte de atender el fenómeno delictivo y de violencia en el país.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, estuvo presente en la conferencia matutina, donde se le preguntó sobre cómo bajar los niveles de contaminación en la Ciudad de México, sin embargo, la funcionaria respondió escuetamente que no hay forma de probar modelos que han propuesto figuras como Heberto Castillo, quien propuso ventiladores gigantes para combatir la polución.