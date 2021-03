La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que devolvió al gobierno federal 4,680 de las 33,480 dosis de vacunas contra el Covid-19 de Sinovac. Lo anterior debido a que, según el secretario de salud local, Manuel de la O Cavazos, estaban “echadas a perder”.

El funcionario local aseguró que Nuevo León no es la única entidad que ha recibido vacunas en mal estado ya que Campeche, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas y Guanajuato han tenido el mismo problema.

“Venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada. Obviamente fue mi gente a supervisar. Tomamos la temperatura donde venían las vacunas y deben estar entre 2 y 8 grados (centígrados), pero estaban entre 12 y 13 grados. Las vacunas así no tienen efectividad y no están bien conservadas (...) puede llevárselas”, sostuvo en conferencia de prensa.

El secretario estatal criticó que “no hay vacunas en nuestro país y que se nos echen a perder, y que no las cuidemos bien, la verdad no lo veo bien”.

Por la tarde de ayer en la conferencia de prensa por el Covid-19, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría de Salud federal, Ruy López Ridaura aseguró que no hay ningún problema con las dosis.

“No hay ninguna razón para no usarlas (...) Si insisten a nivel estatal que no lo quieren utilizar, hay mucha necesidad de vacuna y la podremos utilizar en otro lugar”, dijo.

Añadió que si bien el gobierno de Nuevo León procedió de la manera correcta al no aplicar las vacunas ya que arribaron a una temperatura no adecuada, ayer se entregó un certificado al gobierno local en el que se indicó que las dosis se podían ocupar.

