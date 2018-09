Juchitán, Oaxaca. - El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo saber que sus detractores desean que su gobierno falle o se cometan actos de corrupción para tildarlo de más de lo mismo. Sin embargo, dijo, se van a quedar con las ganas.

En una concentración pública en el centro de esta localidad, como parte de su gira de agradecimiento, López Obrador afirmó que cumplirá todos sus compromisos de campaña, entre ellos, la cancelación de la reforma educativa.

“También les manifiesto a los maestros del Istmo (de Tehuantepec) que voy a cumplir mis compromisos; porque ahí andan algunos. Lo digo de manera fraterna, cariñosa: andan algunos pensando que somos iguales que los políticos corruptos. Y están nada más fildeando (midiéndonos) porque creen que no vamos a cumplir. Para que puedan decir: "ya vieron, es lo mismo; son iguale". Se van a quedar con las ganas. ¡No somos iguales, no somos iguales!”, repitió el político tabasqueño.

En este municipio dominado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), indicó que sea abrogación, cancelación o abolición, la reforma educativa no se aplicará en su gobierno que comenzará el 1 de diciembre.

“Entonces, dije cancelación de la reforma educativa. Me dicen: no. ¡Abrogación! ¡Cancelación! ¡Abrogación! ¡Abolición! Todo, pero esa reforma no se a aplicar”, aseveró.

“Siempre hemos sido consecuentes. Dijimos se cancela, y así va a ser, y vamos a ponernos de acuerdo para mejorar la calidad de la educación, porque también luego dicen: ¿bueno, se cancela y que va a suceder, ya se abandona la educación? No, al contrario, vamos a mejorar la educación, porque se va a reponer el procedimiento”, explicó.

López Obrador reiteró que el nuevo modelo educativo que acuerde con los maestros no será bajo imposición. Sin embargo, les podido a los docentes que cumplan con impartir clases toda la semana, y no de lunes a jueves, o parcialmente durante el mes.

“Ustedes saben que a la fuerza no entra ni los zapatos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, padres de familia y vamos a elaborar un plan conjunto para mejorar la calidad de la enseñanza.

“Y les voy a pedir a los maestros: ¡ayuden! Para que no haya ausentismo, para que no se queden los niños sin clases. Vamos a establecer con mucha claridad las reglas. Y les voy a decir a los maestros: no va a haber persecución, no va a haber autoritarismo, no habrá aversión y todos los presos políticos van a salir libres.

Ese es compromiso que estoy haciendo. Voy a ser respetuoso del Poder Judicial, pero desde el Ejecutivo vamos a hacer los trámites para que todos los que están injustamente encarcelados puedan quedar en libertad”, comentó.

