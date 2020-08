Con el propósito de consolidar el sistema de justicia penal, el Senado de la República retomó la discusión en la materia cuya reforma se anunció en el Congreso de la Unión desde mediados del año pasado. Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, informó que dicho órgano de gobierno acordó conformar un grupo de alto nivel, con representantes de los tres poderes de la Unión, de la Fiscalía General de la República (FGR), gobernadores de las entidades del país y representantes de los tribunales de justicia y fiscalías estatales, el cual redactará las iniciativas de reformas legales necesarias, que se someterán a la aprobación de las cámaras de Senadores y de Diputados a partir de septiembre próximo, cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones.

Modificaciones, en funcionamiento no en estructura

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, celebró que el Congreso de la Unión haya reiniciado el diálogo y retomado los trabajos para aprobar la reforma “con y para el Poder Judicial”.

Para combatir el nepotismo y la corrupción, explicó, la iniciativa de reforma al sistema de justicia, elaborada por el propio Poder Judicial y ya presentada por el presidente de la República, contempla aprobar una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para elevar a rango de ley las políticas públicas implementadas para combatir el fenómeno, y modificar el procedimiento de responsabilidades administrativas para garantizar un proceso efectivo de investigación y sanción para los servidores públicos que cometan faltas, incluyendo medidas cautelares más eficaces.

Estamos reunidos en este espacio virtual representantes de todos los poderes federales, así como de los poderes Ejecutivo y Judicial de las entidades federativas, con el propósito común de sentar las bases para un mejor sistema de justicia; uno que brinde a todas las personas, sin distinción alguna, la posibilidad de acceder a una justicia moderna, eficiente y de calidad”, afirmó.

Participante en el foro virtual Desafíos de la Justicia Mexicana, el ministro explicó que la reforma promovida “responde a un claro compromiso del Estado mexicano con la autonomía e independencia judiciales y su contenido permitirá consolidar la transformación de la justicia federal que está en marcha”.

La enmienda en ciernes, aseguró, elevará los estándares de excelencia y honestidad, dotará de mayores herramientas contra la corrupción y dará a las mujeres la participación paritaria que les corresponde, en beneficio de toda la sociedad.

Ya se acordó con los grupos parlamentarios, informó, que la iniciativa se analizará de forma independiente de otras porque se trata de una propuesta completa e integral de transformación del Poder Judicial que parte de la idea de que “para impartir una mejor justicia no es necesario modificar la estructura”, sino “hacer ajustes a su funcionamiento”.

Iniciativa conjunta con el Ejecutivo

La Fiscalía General de la República (FGR) confeccionó, con el Ejecutivo federal, una iniciativa de reforma integral al sistema de justicia penal que habrá de presentar en breve al Congreso, anunció Alejandro Gertz Manero.

“Nosotros vamos a insistir, y lo hemos estado trabajando con el Ejecutivo federal, fundamentalmente con la Consejería Jurídica, con un proyecto general global de carácter penal, que incluya todo el tránsito del fenómeno criminal, desde la prevención hasta la sanción, sin intervenir, por supuesto, y respetando toda la soberanía del poder Judicial pero trabajando con ellos, porque finalmente todos los días tenemos que trabajar juntos y todos los días tenemos que resolver los problemas de una manera conjunta”, afirmó.

Al participar en el foro virtual Desafíos de la Justicia Mexicana, organizado por el Senado, el fiscal estableció: “Ya debe de acabarse ese sistema de quién le echa la culpa a quién, para encontrar un sistema de quién asume la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros los mexicanos”.

El Ministerio Público Federal ha recuperado de manera notable su credibilidad y la confianza de los mexicanos, pero eso “nada más es el principio’’ porque “nosotros queremos recuperarlo en una forma total y absoluta”, argumentó.

Pidió que la reforma no deje “afuera toda la parte que es el derecho civil, el derecho mercantil y todas las áreas de derecho que tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros en materia penal”.

Por último, advirtió que mientras no exista una ley nacional de justicia cívica, un código nacional penal y “si no vemos en el Código de Procedimientos todos los avances que ha tenido y todos los problemas que ha reportado, no vamos a resolver el problema”.

Se debe recuperar confianza ciudadana

“Ya es momento de que el acceso a la justicia sea para todos los mexicanos, sin importar su condición socioeconómica, y ese es un compromiso de este gobierno (...) de la Cuarta Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador; es decir, una auténtica justicia social”, afirmó Olga Sánchez Cordero.

Durante el foro virtual Desafíos de la Justicia Mexicana, organizado por el Senado, la secretaria de Gobernación explicó que se quiere reformar el sistema de justicia para transformar la vida pública en México.

Existe un clamor popular, y ese clamor popular es precisamente el de la justicia (...) Una justicia social que vea también con perspectiva de género, que vea con la inclusión de las minorías; que el Estado de derecho proteja a los grupos más vulnerables”, dijo.

Desde su óptica, uno de los activos más importantes de la justicia es la confianza ciudadana; “yo diría, tal vez, el más importante. Por ello es necesario y urgente que las instituciones de justicia recuperen esa confianza de la ciudadanía. Esa es nuestra apuesta a futuro; esa es mi apuesta de vida”.

Informó que durante más de un año se ha reunido con los actores del sistema de justicia de las 32 entidades federativas para escucharlos, generar estadísticas y detectar sus necesidades.

“Es con esa información que se toman decisiones para fortalecer el sistema de justicia y se trabaja en la consolidación del sistema de justicia penal en todas las entidades federativas”, precisó, a la vez que urgió al Congreso de la Unión a retomar la discusión en la materia y fijar la atención en la justicia estatal.

“Los 32 tribunales superiores de justicia atienden 31 millones de trámites y servicios, y con un presupuesto de 35,000 millones de pesos; esta es la justicia del día a día”, dijo, por lo que se necesita aumentar su presupuesto.