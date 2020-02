El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, dijo que la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, es parte de los nuevos tiempos que está viviendo el país en el combate a la corrupción.

Tras concluir su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que estuvieron presentes diputadas y diputados federales de Morena, Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Delgado Carrillo aseguró que el gobierno federal respeta la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es un gobierno que no actúa por consigna, es un gobierno donde se da preferencia a que las instituciones actúen conforme a su responsabilidad. Tenemos una Fiscalía General que ya es autónoma, ya no actúa por consigna del Presidente y ya no es un brazo de revanchismo del Poder Ejecutivo, ya es un brazo de la justicia, es una institución que se dedica a combatir la impunidad”, dijo Delgado.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Dolores Padierna, dijo que la detención de Emilio Lozoya es de fundamental importancia ya que “pertenece a una clase que permaneció en la impunidad muchos años y su fuga preocupaba mucho”.

“Ahora con esta detención podrán investigarse a fondo los delitos cometidos, que son de cualquier manera financieros y ahora que estamos haciendo la reforma al Código Penal Federal, se podrá verificar que todos los delitos, no sólo financieros, sino también de orden penal, se pueda exigir el resarcimiento del daño, y lo que se llevaron, devolverlo al pueblo de México”, dijo Padierna.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de detener al expresidente Enrique Peña Nieto, Dolores Padierna argumentó que por ello se plantea la modificación al Artículo 108 constitucional para que los presidentes puedan ser investigados y sancionados por cualquier tipo de delito menor o mediano o grave.

“Él (Peña Nieto) gobernó en una etapa donde la Constitución les permitía eso y sólo pueden ser juzgados por delitos a la patria; que, si se analiza desde otro ángulo, eso y muchas otras cosas se pueden sumar para demostrar que ellos, él y Calderón por ejemplo, fueron traidores a la patria”, dijo la diputada morenista.

