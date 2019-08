Tras la desestimación de diversos recursos presentados contra la ampliación del mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, y a la espera de que sea publicada la reforma, con ello, señalaron especialistas, iniciaría el proceso para que el asunto sea discutido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimó el más reciente recurso presentado en contra de la reforma que amplía de dos a cinco años el mandato de Bonilla al frente de la entidad norteña.

La razón de ello, indicó la Sala Superior, es que la quejosa no comprobó interés jurídico sobre el asunto, ya que su residencia está en el estado de Nuevo León y no en Baja California, por lo que no se verían afectados sus derechos políticos.

Anteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó los recursos 269/2019 y 271/2019 de inconstitucionalidad sobre el mismo tema presentados por las alcaldías de Mexicali y Tijuana.

La razón de ello, indicó el máximo tribunal del país, es que no se puede impugnar un acto legislativo inconcluso, ya que no estaba publicada la reforma en el Periódico Oficial de Baja California.

Este jueves concluyó el periodo para que el todavía gobernador de la entidad, Francisco Vega de la Madrid, publicara la modificación y de no haberlo hecho, se esperaría que la XXIII Legislatura del Congreso de Baja California, que asumió funciones publique la reforma.

Así lo han anunciado los nuevos legisladores bajacalifornianos, mayoritariamente morenistas.

Tras esto, se espera que partidos políticos como el PAN —cuyos diputados locales de la anterior legislatura local avalaron la reforma, mismos que hoy enfrentan procesos de expulsión del albiazul—, así como el mismo gobierno en turno de Baja California presenten acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

Héctor Marcos Díaz Santana, especialista en derecho constitucional y extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, explicó que hay antecedentes sobre ampliación de mandato en las entidades de Chiapas y Michoacán, con lo que se puede prever que la reforma aprobada en Baja California será revocada por el máximo tribunal del país.

“Si la Corte se apega a la ley y a los principios que están muy claros en la Constitución no tendría por qué aprobarlo (la ampliación de mandato); o sea, que exista un argumento complejo que no conozcamos, yo realmente no veo por dónde pueda ser”, dijo.

No obstante, Díaz Santana mencionó que en caso de que la reforma de Baja California sea avalada por la Suprema Corte se podría abrir un “peligroso” antecedente.

El especialista afirmó que el asunto al ya no tratarse de temas electorales y ser una cuestión constitucional tendrá que ser la Suprema Corte la que se pronuncie y dilucide sobre el tema.

Por su parte, la exconsejera electoral e investigadora de la UNAM, María Marván Laborde, calificó la reforma como una violación flagrante a la Constitución y al pacto democrático, al tiempo que recordó que hubo un intento de ampliación de mandato anterior.

“Antes de darle la constancia de mayoría (a Bonilla), ya había habido un intento de ampliación (del mandato) que el Tribunal Electoral local había avalado y la Sala Superior indicó que no era válido, que su mandato era de dos años y que se tenía que quedar dos años”, refirió.

Por otra parte, la especialista alertó que, en caso de que la ampliación de mandato avance en Baja California se pone en juego la estabilidad política en el país.

Reasignan diputación

Durante la sesión el Tribunal Electoral también consideró que fue incorrecto que la Sala Regional asignara una diputación en Baja California a una candidata de la lista de representación proporcional, por lo que ordenó al Consejo General del Instituto Electoral local que expida las constancias de mayoría a favor de María Trinidad Vaca Chacón como propietaria y Marina Zavala Robles como suplente, al considerar que fue incorrecta la forma en que se realizó el ajuste en la asignación de la diputación para cumplir con el principio de paridad.