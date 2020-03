El Comité Técnico de Evaluación, encargado del proceso de selección de los cuatro nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), emitió un informe en el que indicó que se descartaron 20 candidaturas por vinculaciones partidistas o falta de documentación.

De acuerdo con el reporte, el comité integrado por representantes de la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales descartó a cuatro aspirantes, debido a que no cumplen con algunos requisitos legales para el cargo, mientras que las solicitudes de 16 personas no fueron admitidas porque no fue entregada la documentación completa.

El artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las y los consejeros del INE no deben desempeñar, ni haber desempeñado, un cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

Entre los perfiles que quedaron fuera del proceso se encuentra Teresa Guadalupe Reyes, quien desde el 2015 es consejera nacional del partido Morena.

Del mismo modo se descartó la postulación de Celia Maya, quien fue registrada como candidata a senadora en Querétaro por la coalición Juntos Haremos Historia en el proceso electoral 2017-2018, y que actualmente es subdirectora general jurídica de la Comisión Nacional del Agua. También contendió el año pasado por un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, se rechazó el perfil de Francisco Javier González, porque ejerció como secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional (PAN) en Durango del 16 de noviembre del 2014 al 21 de mayo del 2017.

Mientras que se rechazó también la solicitud de Eduardo Leal, quien fue integrante del VI Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de noviembre del 2016 al 20 de noviembre del 2019.

Respecto de las y los otros aspirantes, se informó que no cumplieron con la entrega completa de la documentación como: el título o cédula de licenciatura, un ensayo de su autoría, la carta de exposición de motivos y documentación de identidad.

Será este miércoles cuando las y los 370 candidatos elegibles podrán presentar el examen de conocimientos, que es la segunda fase del proceso de selección, el cual se realizará en las instalaciones de la Cámara Baja.

Como lo marca el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se definieron los criterios para evaluar la idoneidad de las y los aspirantes al cargo de consejeras y consejeros electorales por el periodo que va del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029, para la tercera fase continuarán hasta 50% de aspirantes que hayan obtenido los puntajes más altos, asegurando la paridad de género.

Validan reducir recursos a partidos en tabasco

Al resolver acciones de inconstitucionalidad promovidas por PRI y PRD, la Suprema Corte declaró la validez de la reforma constitucional que propuso el gobierno de Tabasco para reducir en 50% el financiamiento de los partidos en la entidad.

La sentencia reiteró que, conforme a los artículos 116 de la Constitución General y 52 de la Ley General de Partidos Políticos, las Legislaturas estatales están facultadas para regular el financiamiento público local de los partidos, siempre y cuando garanticen que éstos reciban dicho financiamiento de manera equitativa para sus actividades ordinarias y durante los procesos electorales. (Con información de Jorge Monroy)

