La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados aprobó el desechamiento de 109 expedientes de juicio político contra igual número de ex funcionarios, por haber prescrito el año en que pudieron ser enjuiciados.

Los presidentes de las Comisiones de Gobernación y Justicia, Mercedes Guillén y Álvaro Ibarra, ambos del PRI, invitaron a los diputados a aprobar esos 109 expedientes, pues argumentaron que fueron presentados entre el 2003 y 2015, y en cuyos casos había expirado el lapso de un año en que los funcionarios dejaron el cargo, y por lo tanto ya no pueden ser destituidos o inhabilitados.

Guillén e Ibarra reconocieron que la Subcomisión no sesionaba desde hace 12 años; sin embargo, pidieron el voto favorable para que, al haber esa depuración de expedientes, se pueda avanzar en la revisión de otros 300 más en los que el funcionario denunciado aún está en el cargo, o no ha transcurrido un año que dejó el cargo, como es el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, contra quienes existen solicitudes de juicio político.

Entre los expedientes que fueron desechados se encuentran aquellos que denunciaban conductas ilegales por parte de los ex gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz; de Puebla, Mario Marín; de Oaxaca, Ulises Ruiz; de Baja California, Leonel Cota Montaño, los ex jefes de gobierno, Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard; los extitulares del IFE, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés; de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, y el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, entre otros.

En la reunión de la Subcomisión de Examen Previo se acordó una nueva sesión el 22 de marzo, para desahogar los otros 300 expedientes de solicitudes de juicio político.

El diputado Jorge Triana (PAN) afirmó que si bien los 109 expedientes fueron presentados en otras Legislaturas que incurrieron en omisión no por desahogarlos, los actuales presidentes de la Subcomisión incurrieron en inacción por no convocar a sesión, y lo hicieron solamente luego de que un juez federales les ordenó la pronunciación por el juicio político contra el exgobernador de Chiapas, Juan Sabines, el cual también fue desechado.

Sesionamos por ordenamiento judicial; si no hubiéramos pasado por alto los juicios de procedencia. Aquí hay doble responsabilidad; hubo omisiones de la legislatura anterior, pero también de esta legislatura porque caímos en esta inacción que provocó este apercibimiento , criticó.

