Desde hace tres décadas no hay fraudes electorales en México: TEPJF

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, aseguró que desde hace tres décadas las elecciones en nuestro país ya no son una puesta en escena ni hay fraudes electorales. Defendió la permanencia de autoridades independientes en ese tribunal en el marco de la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al presentar su informe de labores ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la Judicatura Federal y del TEPJF, Reyes Rodríguez dijo que durante décadas no era la ciudadanía la que elegía a sus representantes, decisión que correspondía al partido en el poder. Sostuvo que los gobiernos no emanaban de la suma de votos de los mexicanos y nadie confiaba en las elecciones, “porque no había instituciones independientes que protegieran su voto ni defendieran su elección. Las elecciones no eran más que una puesta en escena”.

Planteó que fue gracias a una demanda social de elecciones libres y auténticas que México transitó de la hegemonía partidista a la democracia plural, por lo que hoy el TEPJF “garantiza un juego limpio y ofrece una justicia oportuna y de calidad”.

“Desde hace tres décadas la ciudadanía premia o castiga el desempeño de los gobiernos a través de su voto. El derecho por excelencia de toda democracia. De esta transición nacieron autoridades autónomas que dotaron de reglas y procedimientos a los actores políticos. Tras 70 años de gobiernos de un solo color, la gente empujó hacia la alternancia, con nuevas instituciones. Transitamos de una política monocromática a la multiplicidad de colores en todos los niveles de gobierno. La alternancia y la pluralidad se convirtieron en emblemas de nuestro sistema político. Hoy tenemos una democracia y más de 80% de los mexicanos considera que el sistema electoral funciona bien, y la justicia electoral es piedra angular de ello”, dijo Rodríguez Mondragón.

Cabe destacar que en su iniciativa de reforma electoral, el presidente López Obrador argumenta fraudes electorales en México, por lo que sugiere la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), y el nombramiento de nuevos consejeros y magistrados electorales mediante voto popular.

En ese marco, el magistrado indicó que el juego democrático requiere reglas claras, actores comprometidos con la democracia y árbitros imparciales e independientes que vigilen el cumplimento de la ley.

En su discurso ante Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón destacó que desde su creación, el TEPJF ha respondido “con creces” a las demandas de la ciudadanía y de los partidos políticos, y así lo muestran las sanciones que ha emitido por conductas ilegales, la defensa de la paridad de género y de los derechos en situación de vulnerabilidad, así como para la salvaguarda de la libertad de expresión y de prensa.

“La sociedad reclama comicios profesionales, imparciales y transparentes. La ciudadanía exige combatir con firmeza la compra del voto, el uso indebido de recursos públicos, la intervención de sus gobiernos y sus funcionarios, así como la violencia y las amenazas que coartan la libertad de votar en los procesos electorales.

“No existe la verdadera justicia electoral sin un Tribunal independiente y confiable; un Tribunal impermeable a la corrupción, a las presiones de otros poderes y sensible a la realidad social. (…) Una democracia sólo es posible con elecciones libres e íntegras, y para ello el tribunal limita y corrige los abusos, restableciendo el orden jurídico”, dijo el magistrado.

Reyes Rodríguez dijo que pese a esos avances, “mientras que la voluntad ciudadana se altere por la compra del voto, la intromisión indebida en los procesos electorales y otras malas prácticas, las autoridades no podremos sentirnos satisfechas”.

Destacó que en México hay justicia electoral que atiende lo que realmente le importa a la gente. Destacó que entre el 1 noviembre del 2021 y el 31 octubre del 2022, el tribunal trabajó en cinco ejes: un tribunal independiente y confiable; un tribunal incluyente y de derechos; un tribunal profesional; un tribunal con eficiencia y eficaz; un tribunal abierto y colaborativo.

El magistrado refirió que un reto actual es el perfeccionamiento de los ejercicios de participación directa. Puso como ejemplo la revocación de mandato, que este año se realizó -dijo- en medio de la ausencia de un marco legal y de una insuficiencia presupuestal para que el INE la ejecutara. Aseveró que pese a ello, el tribunal resolvió 8,899 asuntos de ese ejercicio, entre ellos una orden al Congreso para que emitiera la ley reglamentaria de la revocación de mandato.

Rodríguez Mondragón hizo un repaso sobre algunas de las resoluciones más polémicas del Tribunal en el último año, como el análisis que hizo para descartar la participación del crimen organizado en la elección de este año para gobernador de Tamaulipas.

El magistrado planteó que la sociedad prefiere que los conflictos políticos se solucionen por la vía pacífica, y resaltó que muestra de ello son las 14,310 demandas que en dicho periodo, partidos políticos, militantes y la ciudadanía presentaron a ese Tribunal.

Mencionó que el Tribunal Electoral está listo para enfrentar los retos de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, y para preparar el proceso electoral 2023-2024. “En México hay justicia electoral y nuestra democracia cuenta con un Tribunal Electoral que garantiza un juego limpio y ofrece una justicia oportuna y de calidad; un Tribunal Electoral que protege el voto de la gente y defiende su elección; un Tribunal Electoral que equilibra la balanza para romper con desigualdades estructurales; y sobre todo, un Tribunal Electoral que le pertenece a la ciudadanía y que es el resultado de una larga lucha por la democracia y las libertades”, puntualizó.

Finalmente, en su informe de trabajo, el Magistrado Presidente mencionó que para consolidar la confianza en sus decisiones, el Tribunal adoptó el turno aleatorio de proyectos a los magistrados, que fortalecen la imparcialidad en su labor, y evitar así los dados cargados.

“Hoy, se define por sorteo digital el orden para asignar una demanda y presentar el proyecto de sentencia. Esto evita cualquier sospecha de que haya dados cargados al momento de turnar un juicio, fortaleciendo la confianza ciudadana en el Tribunal”, sostiene.

