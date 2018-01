“No a la división y no a la traición’’, afirmó José Antonio Meade Kuribreña frente a la militancia priísta de Querétaro.

Desde ahí, el precandidato del Partido Revolucionario Institucional y exsecretario de Hacienda y Crédito Público respondió también a Javier Corral Jurado, gobernador panista de Chihuahua -como hizo la víspera el presidente Enrique Peña Nieto-, quien anteayer acusó represalia presupuestal del gobierno federal en contra de los chihuahuenses en venganza porque su administración investiga presuntos desvíos de dinero público al PRI.

“Vemos hoy en el país las peores expresiones de la política. Vemos hoy en el país un contagio de esta traición. No solamente la mentira y el engaño. Vemos en este país, por primera vez en muchos años, a un gobernador que tortura, vemos por primera vez en el país a un gobernador que engaña, vemos a un gobernador que en Chihuahua se le multiplicó por cuatro la inseguridad y que cada vez que tiene problemas inventa y confronta’’, expresó el simpatizante priista.

Sin mencionar a sus oponentes presidenciales de las coaliciones que encabezan Morena y el PAN, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés, respectivamente, Meade Kuribreña se refirió claramente a ellos en su discurso.

“En Querétaro, los mexicanos nos pusimos de acuerdo… nos dimos un proyecto de nación… nos reconciliamos… nos dimos cuenta de que nos podíamos poner de acuerdo y tener un proyecto de nación grande, porque sabemos que cuando nos dividimos nos desmoronamos, y hay voces allá afuera que quieren dividir a México’’, dijo en referencia al tabasqueño.

Luego aludió al queretano: “Y desde Querétaro también decimos que no a la traición, a la traición en la política y a la traición de las ideas… Y cuando vemos a un político de Querétaro que sale para decir que la forma de ganar es regalar dinero que no es de él, regalar dinero de las finanzas públicas, regalar dinero para todos, regalar dinero a quien lo necesita y a quien no lo necesita no reconocemos en esa traición de ideales a alguien por quien queramos votar’’.

E incitó a sus seguidores que respondieron a su arenga con fuerza: “A quien traiciona los ideales, desde Querétaro ¿cómo le decimos? ¡Fuera!... ¿A quien traiciona en la política? ¡Fuera! ¿A quien engaña en su declaración patrimonial? ¡Fuera! ¿A quien esconde sus ingresos? ¡Fuera! ¿A quien hace de la corrupción una forma de vida? ¡Fuera! A ellos, desde Querétaro les decimos que les vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! Que se oiga desde Querétaro, estamos unidos y por eso les vamos a ganar’’.

rramos@eleconomista.com.mx