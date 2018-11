Los índices de delitos en México han ido a la alza en los últimos años, pero esto no ha significado, hasta ahora, un incremento en el nivel de denuncias, señaló la organización civil México Evalúa.

Según cifras de la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nueve de cada 10 víctimas no denuncia o no se inició una carpeta de investigación o averiguación previa (93.2 por ciento). Además de que los dos principales motivos de la decisión de no denunciar son por considerarlo una pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.

En este sentido, el estudio “Derechos de los usuarios en el sistema de justicia”, de México Evalúa, indica que dentro de ese 10% que denuncia, 50% expuso que no pasó nada luego de la investigación realizada como consecuencia de su denuncia.

En la presentación del estudio exploratorio, Edna Jaime, directora de la organización, expresó que estas cifras contrastan con las leyes que, se supone, están hechas para proteger a las víctimas, en referencia al sistema penal acusatorio que entró en vigor en el 2016.

En el detalle del informe se observa que cuatro de cada 10 víctimas declararon sentirse en riesgo o amenazadas durante su proceso y también manifestaron haber solicitado protección a las autoridades.

En el caso de los imputados, explica que durante las horas siguientes a la detención es cuando se producen más violaciones a los derechos humanos y se está más propenso a los actos de corrupción.

Asimismo, uno de cada cinco de los inculpados dijo haber sido objeto de presión para obtener información, esto por medio de violaciones a sus derechos humanos, como insultos, golpes o electrocución, y fueron los policías y ministerios públicos los más señalados por cometer estos actos.

En tanto, menos de la mitad de los entrevistados dijo haber sido tratado como inocente hasta antes de dictar sentencia, por lo que Edna Jaime consideró que la presunción de inocencia aún no es una realidad pese a que la ley lo refiere.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Por otra parte, para diciembre del 2017, sólo 19 estados contaban con una comisión estatal de atención a víctimas, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sólo siete de éstas han constituido sus fondos de apoyo a la asistencia y reparación integral de daños.

Esto pese a que la Ley General de Víctimas establece que los estados debían integrar sus comisiones locales en un plazo de 90 días a partir de la fecha de publicación de la reforma a la ley en la materia, en enero del 2017.

Aunado a esto, la ley establece la implementación de instrumentos como: registros locales y nacional de víctimas; fondos de apoyo, asistencia y reparación del daño, y asesoría jurídica a víctimas.

Sin embargo, sólo en Aguascalientes, CDMX y Guanajuato se han destinado los fondos referidos, pero éstos “son administrados por las instituciones de procuración de justicia sin que haya un control específico o registro público en cuanto a asignación u ejercicio”.

NORMATIVA Y RECOMENDACIONES

Tras la aplicación de los cuestionarios, México Evalúa plasmó en su informe que “si bien en términos normativos la transformación del sistema de justicia hacia uno de corte acusatorio buscó proteger los derechos de las víctimas durante el proceso, se ha documentado la falta de materialización de estos objetivos, tanto en el ámbito federal como en el local”.

Además, expone que “persisten deficiencias y vicios en la operación que propician violaciones a los derechos humanos de las personas imputadas y sentenciadas”.

Asimismo, asevera que hay un uso excesivo de la prisión preventiva; por el contrario, hay poco uso de medidas cautelares diferentes a ésta, siendo que debería ser “extraordinaria y justificada” con evidencias.

Al respecto, en las conclusiones del estudio, la organización plantea, entre otras medidas: agilizar y desformalizar el registro de las víctimas para atender, acompañar y para la reparación oportuna; capacitar y sensibilizar a todos los operadores del sistema de justicia, y asegurar la aplicación de protocolos.

También transparencia y efectividad en los mecanismos de rendición de cuentas; la revisión de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como la coordinación interinstitucional entre ésta y las comisiones estatales.

La Organización No Gubernamental recomienda atender las deficiencias al momento de las detenciones; fortalecer los mecanismos para denunciar y dar seguimiento de los casos de coerción.