Pese a que el gobierno federal ha tenido registros sobre la violencia política por la que atraviesan aspirantes a un cargo público, la protección por parte de las autoridades de este nivel de gobierno ha demorado.

Fue a finales de febrero pasado cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Guardia Nacional podría otorgar protección a candidatos que fueran amenazados por el crimen organizado. El 4 de marzo, en la conferencia matutina presidencial, se anunció la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”.

De acuerdo con lo anunciado en ese momento, la Guardia Nacional (GN) participaría en la protección de candidatos amenazados por la violencia. No obstante, poco más de un mes después de anunciarse la estrategia, la GN no tenía registros de protección a candidatos.

Y es que de acuerdo con el expediente GN/UAJT/UT/2985/2021 girado por la misma Comandancia de la Guardia Nacional, en respuesta a una solicitud de información, con fecha del 21 de abril, declaró la “inexistencia” de datos relacionados con la protección de candidatos.

“La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla”, se precisó en el expediente y se añadió que “la inexistencia está motivada... (en que) a la fecha de ingreso de su solicitud, no se localizó la información solicitada”.

Durante el periodo que pasó entre el anuncio del plan de protección y la respuesta de la GN, fueron diversos los reportes sobre violencia política que se presentaron en las conferencias matutinas presidenciales.

Por ejemplo, el 5 de abril, se presentó un informe de agresiones a candidatos en donde destacó el caso de Karla Gabriela Jiménez y Xóchitl Piché, candidata propietaria y suplente, respectivamente, al distrito 8 en Oaxaca a una diputación federal interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República ya que durante el inicio de sus campañas, el 4 de abril, mientras realizaban el mitin de arranque de campaña, un grupo armado llegó al lugar que amenazó y corrió a los asistentes.

Mientras que, para el 12 de abril, resaltó el caso de Juan Isaías Bertín, candidato a una diputación federal por Morena al municipio de Mexicali, en Baja California, quien solicitó directamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) protección debido a amenazas emitidas por un grupo criminal local.

Para el 21 de mayo pasado el gobierno federal anunció que daba seguimiento 398 casos de candidatos y se había otorgado protección a 148 más.

