El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió al presidente Enrique Peña Nieto que llame a cerrar filas a todo su gabinete de seguridad, para impedir el crecimiento de los homicidios. Argumentó que el asesinato contra sacerdotes en Guerrero, ya es síntoma de descomposición del tejido social.

“Tenemos que acabar con el flagelo de la violencia, que esta incontrolable en el país. El Presidente tiene que asumir su responsabilidad y no desentenderse, no delegar la atención del problema de la inseguridad, de la violencia. Que llame a cerrar filas a todo el gabinete de seguridad”, demandó.

El precandidato presidencial de Morena, PT y PES afirmó que los funcionarios del gabinete de seguridad deben estar abocados a proteger la seguridad de los mexicanos, a fin de que no sucedan hechos como el asesinato de dos sacerdotes en el estado de Guerrero.

López Obrador criticó que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, esté más preocupado –dijo- en ir a recibir a Chiapas un premio Honoris Causa, que en atender la seguridad nacional.

El precandidato dijo que cuando la violencia llega a niveles de asesinar sacerdotes, estén o no vinculados con la delincuencia, es síntoma de una descomposición del tejido social.

“Ya cuando se llega a esos extremos de no respetar a un sacerdote, ya son síntomas de mucha descomposición social. Si hay que atender este asunto con mucha urgencia.

“(Si estaban o no vinculados a la delincuencia), eso no autoriza que lo asesinen, a nadie, y además, quién dio a conocer esas fotos, bajo qué condiciones se tomaron esas fotos, independientemente si estaban o no vinculados, estamos hablando de seres humanos, y que se requiere que se termine ya con esa violencia”, comentó.

En otro tema, entrevistado durante una asamblea informativa en Colima, Andrés Manuel López Obrador reiteró que son bienvenidos todos quienes deseen apoyar su movimiento, sean o no provenientes de partido, como el caso de René Fujiwara, nieto de la depuesta líder magisterial Elba Esther Gordillo, quien el martes expresó públicamente su apoyo a López Obrador. “Ellos están expresando que van ayudarnos, que van a apoyar al movimiento, son bienvenidos”, dijo el precandidato.

Respecto al tema del combate a la corrupción, el aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia aseveró que en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, terminaría con la corrupción en menos de sus seis de años de gobierno.

“Vamos a acabar con la corrupción, me canso ganso. No en seis años, en menos, vamos a desterrar la corrupción, porque sencillamente se va a actuar con rectitud, desde arriba del proceder del Presidente; va a ser un ejemplo, y ya no va a haber la corrupción”, mencionó.

