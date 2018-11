El diputado de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo en conferencia que se revisarán las más de 2,600 delegaciones federales de programas sociales que hay en el país, con el fin de lograr su reducción.

“Uno de los principios (de las modificaciones planteadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) es que haya una compactación del gobierno… que va a tener un impacto favorable en materia de ahorros”, añadió.

En este sentido, la diputada Tatiana Clouthier aclaró que no se eliminará el personal con el que cuentan las delegaciones. “Se está hablando de que hay una cabeza en donde lo que quitas es las delegaciones per se, y no el personal de apoyo”.

Sin embargo, aclaró que habría una reasignación de personal en caso de que haya duplicidad.

En cuanto al costo que tendrá la aplicación de las reformas a la Ley Orgánica, Delgado Carrillo aseguró que una vez que se apruebe dicha ley, y que se calcule el impacto que tendrá la Ley de Remuneraciones, “estos números los vamos a tener en el Presupuesto de Egresos que presente el gobierno electo”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política expresó que la austeridad será una de las principales características de la ley, además de que, entre sus particularidades, se busca una mayor cercanía con los beneficiarios de los programas sociales que emprenderá el nuevo gobierno.

Federalismo, en riesgo: PRI

En contraparte, el coordinador de la bancada del PRI, René Juárez Cisneros, insistió en que la propuesta de Morena pone en riesgo el federalismo con la figura de los “súper” delegados, pues buscan “el control absoluto de todo el quehacer público” en los estados, con un propósito fundamentalmente electoral.

En conferencia aparte, argumentó que estas decisiones han generado incertidumbre y harían que la instrumentación de los programas sociales tenga trabas, además de que provocarían la burocratización de toda la labor gubernamental en dos grandes áreas de seguridad y económica.

Ante esto, reiteró el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI en contra del proyecto de reforma a la Ley Orgánica que se discute en la Cámara baja.

Previamente, Delgado Carillo refirió que, si bien se discutirían en el pleno las reservas a la ley, el grupo parlamentario de Morena abogará por la iniciativa que presentó ante el pleno.