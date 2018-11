Próximos funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzaron a dejar sus cargos legislativos.

El senador de Morena Alfonso Durazo Montaño solicitó licencia por tiempo indefinido.

En su intervención, el legislador explicó que se separará de sus funciones para dedicarse de tiempo completo a los proyectos de la próxima administración federal, en torno a las políticas de seguridad que implementará para pacificar al país.

“Solicito hoy licencia, pero lo hago como parte de una lucha compartida por millones de mexicanos a favor de un cambio verdadero”, expresó.

“Me voy a cumplir tareas con la misma responsabilidad, pero desde otra trinchera, a favor del proyecto de la cuarta transformación que encabeza el presidente electo Andrés Manuel López Obrador”, expuso.

Durazo es propuesto para dirigir la futura Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sobre su próxima labor, externó que “en una situación tan crítica como la que vive México en materia de seguridad, no hay ya espacio para aventarnos la bolita unos a otros, para decir que no me corresponde, para decir que es un asunto (...) del estado o de la Federación”.

Ante la aprobación de su solicitud, el diputado suplente Arturo Bours Grifitth tomó protesta ante el pleno del Senado.

En la Cámara de Diputados, y con el objetivo de prepararse para su nuevo cargo en la Secretaría de Gobernación (Segob), Zoé Robledo solicitó licencia por tiempo indefinido ante el pleno, y se llamó a su suplente, Raúl Eduardo Bonifaz.

“Hoy la política debe volver a tener dignidad y esa dignidad (...) se construye con diálogo democrático y con el ejercicio de las facultades para establecer una Estado de Derecho pleno”, sostuvo en entrevista.

El diputado con licencia apuntó que la Segob —donde será subsecretario—“debe tener siempre una voz de diálogo, debe ser espacio para la política; si hubo otros momentos recientes en la historia del país, en donde Gobernación no tenía la legitimidad de origen de un gobierno emanado de un mandato tan claro, es una historia ya del pasado”, afirmó.