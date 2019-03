El gobierno federal destinará este año 15,000 millones de pesos para construir 87 bases de operaciones de la Guardia Nacional, en las cuales se albergará a 120 elementos en cada una.

Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, no obstante, no aclaró de dónde saldrán los recursos. Cabe destacar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) prevé comercializar un terreno de su propiedad en la zona de Santa Fe de la Ciudad de México, donde se construirán departamentos de lujo, por lo cual la Sedena espera obtener hasta 30,000 millones de pesos para financiar la creación de la Guardia Nacional.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que los 15,000 millones de pesos para este año “incluye no sólo el pago al personal, las prestaciones, son las instalaciones, vehículos, toda la operación (que utilizará de la guardia), y vamos a ir ayudando para que no falten los recursos, porque es fundamental la seguridad pública”, aseveró.

El primer mandatario confió en que la Guardia Nacional sea aprobada esta semana en el Congreso y luego en las legislaturas de los estados. Destacó que, paralelamente, se avanza en el combate a la inseguridad.

Insistió en que actualmente no hay elementos federales suficientes para enfrentar a la delincuencia organizada, y la guardia tendrá un número de elementos adecuado.

Cuestionado acerca de quién encabezará la guardia, adelantó que puede ser un militar en activo, uno retirado o un civil, y está viendo qué es lo que más conviene.

“Porque también he visto o he escuchado que se dice que tiene que ser un civil o si es militar tiene que ser retirado. No necesariamente. Yo estoy viendo qué es lo que más conviene, qué es lo que nos garantice el que funcione mejor”, refirió.

Destacó que para su integración se convocará a militares en retiro, además de jóvenes y elementos de la Policía Federal.

“Para la operación de la guardia sí vamos a convocar a militares y a marinos en retiro bajo ciertas características y se va a convocar a personal nuevo, y también personal que ya está en otras funciones en el Ejército y en la Marina va a ser incorporado a la Guardia Nacional, la Policía Federal también se incorpora a la Guardia Nacional”, insistió.

Acerca de cuáles serán las armas que usarán, indicó que se cuidará para que no haya uso excesivo de la fuerza. Sobre el sueldo, dijo que se buscará homologar el salario de los policías federales con los soldados del Ejército.

Avanza en estados

El Congreso de Nuevo León avaló este lunes por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, de acuerdo con la minuta de proyecto de decreto que envió la Cámara de Diputados a las legislaturas estatales el pasado 28 de febrero.

Con 39 votos a favor, sin abstenciones y sin votos en contra, las ocho bancadas se manifestaron a favor del proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Congreso de Nuevo León es el quinto estado en respaldar la creación de la guardia, detrás de Campeche, Chiapas, Guerrero y Tabasco. (Con información de Lourdes Flores)