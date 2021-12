Luego de que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le negó una suspensión relativa a la adecuación de su presupuesto para la consulta sobre revocación de mandato presidencial, el Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que esto no le obliga a realizar acción o tomar determinación alguna.

Cabe destaca que la semana pasada el Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, donde se incluye un recorte de 4,913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el órgano electoral.

“El recorte determinado por el Legislativo, que careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3,830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados”, argumentó el INE.

El ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá, negó una suspensión al INE para no hacer ajustes a su presupuesto y contra posibles sanciones administrativas y penales, en caso de no poder llevar a cabo la consulta.

El ministro consideró que todavía es incierta la realización de la consulta sobre revocación de mandato presidencial, pues aún se requiere la entrega y validación de firmas ciudadanas, así como la emisión de convocatoria.

En una primera resolución judicial sobre el caso, antes de revisar la constitucionalidad o no del acto reclamado, el ministro González Alcántara Carrancá determinó que el Instituto Nacional Electoral debe eventualmente realizar la consulta de revocación de mandato ajustándose al presupuesto que le asignó la Cámara de Diputados para el 2022.

Al respecto, en un comunicado, el INE expuso que al no haber aún certeza sobre la realización de la revocación de mandato -para lo cual se requieren las firmas del 3% de la Lista Nominal de Electores- el acuerdo de la Corte señala que no puede pronunciarse sobre la suspensión de los efectos presupuestarios, porque todavía no existe afectación alguna al Instituto.

Resaltó que en caso de que la convocatoria para ese ejercicio se emita, podría modificarse o incluso revocarse lo determinado en dicho acuerdo de la SCJN.

Apuntó que el ministro instructor Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el incidente de suspensión de la controversia constitucional, emitió un acuerdo de negar la suspensión relativa a la revocación de mandato bajo el argumento siguiente:

“El acuerdo de la SCJN refiere que hasta en tanto no exista la obligación de emitir la convocatoria es que se podría generar la afectación al Instituto, porque sería hasta ese momento en el que se tendrían que tomar las determinaciones presupuestarias correspondientes (y es entonces cuando podría volverse a valorar la suspensión de los efectos del PEF)”, planteó el INE.

Sostuvo que es por esto que el acuerdo del ministro establece que la determinación es “sin menoscabo de que, conforme al artículo 17 de la ley reglamentaria de la materia, en el supuesto de haber un hecho superveniente que lo fundamente, el ministro instructor estará en posibilidad de modificar o revocar lo determinado en este proveído.”

El acuerdo del ministro González Alcántara no obliga al INE a realizar acción o tomar determinación alguna.

El órgano electoral nacional mencionó que el acuerdo lo único que expresa es la imposibilidad de pronunciarse sobre la suspensión solicitada, en tanto no se concrete la convocatoria de la consulta de revocación de mandato, y dado que no hay impedimento jurídico alguno para que el INE tome determinaciones para resolver el dilema constitucional en el que la Cámara le ha colocado.

Esto es, que se decida si se realiza la revocación de mandato con el presupuesto insuficiente que se tiene, incumpliendo con ello reglas y principios que le rigen, o bien, se pospone hasta en tanto no se tengan los recursos financieros suficientes y necesarios para ello”, dijo.

Sin embargo, el INE dijo que la Corte no tomó en consideración que la consulta de revocación de mandato “es un proceso complejo que tiene una etapa preparatoria, previa a la emisión de la convocatoria, con independencia de las fases posteriores a la misma. En ese sentido, la sola previsión constitucional y legal de la posibilidad de que se solicite y realice requiere la erogación de recursos desde esa etapa previa”.

Finalmente, el instituto dijo que tampoco tomó en cuenta que el procedimiento de revocación de mandato “es una consecución de actos en un corto periodo en que debe realizarse, que implica actividades todos los días previos y posteriores a la emisión de la convocatoria, que se desarrollan conforme al Plan y calendario correspondiente, en cuya realización es necesaria la previsión presupuestal oportuna y previa, para que, incluso, inmediatamente después de emitida la convocatoria se realicen todas las actividades en el corto tiempo que otorga la ley”.

