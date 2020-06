Diputadas y diputados de oposición cuestionaron al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sobre las inconsistencias y contradicciones en la información de la epidemia por Covid-19, al igual que por la falta de aplicación de pruebas para detectar el nuevo coronavirus y el subregistro de casos positivos confirmados.

Durante una reunión virtual con la Junta de Coordinación Política y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el funcionario dijo que la epidemia podría extenderse hasta el mes de octubre y que se esperan hasta 35,000 decesos por SARS-CoV-2 de acuerdo con las estimaciones de las autoridades federales.

No hay una sola estimación general, pero preservamos de manera referencial esta idea de que podría en este primer ciclo epidémico llegar hasta 30,000 e incluso 35,000 defunciones, todas y cada una lamentables”, dijo.

La coordinadora parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez aseguró que las y los trabajadores del Sistema Nacional de Salud siguen denunciando falta de insumos de protección personal.

Además, consideró alarmante el bajo número de pruebas que se han aplicado para detectar el Covid-19 y aseguró que “el gobierno federal no quiere que se conozca la magnitud de la pandemia”.

En reunión virtual, integrantes de la Jucopo, la presidenta de la Mesa Directiva, @Laura_Rojas_ y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, @HLGatell, revisaron la estrategia de la emergencia sanitaria por #COVID19 ��. https://t.co/71096uRj3h — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) June 4, 2020

Por su parte, López-Gatell Ramírez respondió que “es muy importante que las pruebas tengan un uso racional y no que las pruebas estén orientadas simplemente por un expectativa no fundamentada científicamente o no realista desde el punto de vista técnico”.

En su intervención, el diputado de Acción Nacional (PAN), Éctor Ramírez recordó que desde el pasado 16 marzo se solicitó la presencia del funcionario de la Secretaría de Salud para abordar el tema de la emergencia sanitaria.

Dijo que hasta el pasado 2 de junio 271 profesionales de la salud habían fallecido, siendo enfermeras, enfermeros y médicos los más afectados, y además acusó que en los últimos dos años la inversión en salud ha disminuido, lo que ha vulnerado al sector.

Finalmente, ante los cuestionamientos del líder parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez sobre el reinicio de las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario aseguró que se tratan de “actividades esenciales”.

“Él esta en ejercicio de sus atribuciones, por lo tanto no debe sorprender que continúe con sus actividades esenciales. La zona más afectada es el Valle de México, él vive ahí, concretamente en Plaza de la Constitución número 1.No veo por qué no podría trabajar en otras zonas donde hay menor transmisión, aun cuando estén también en semáforo rojo, como lo está todo el país” argumentó.