El más grande reto que presenta el combate a la corrupción es el débil Estado de derecho que permanece en el país, aunado a la falta de nombramientos que persiste en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los actores políticos que han mostrado su reticencia hacia las investigaciones y el combate a este flagelo, afirmó la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Mariclaire Acosta Urquidi.

En entrevista con esta casa editorial, la recién nombrada presidenta del CPC y quien encabeza el Comité Coordinador del SNA indicó que, a pesar de la reforma del 2008, que dio nacimiento al Nuevo Sistema de Justicia Penal, siguen grandes pendientes, como el fortalecimiento de las policías y la aplicación efectiva de las leyes.

“Me desalienta mucho, por ejemplo, ver indicadores como los que salieron hace poco del World Justice Project, donde en materia de construcción de un Estado de derecho democrático estamos entre los últimos lugares del mundo, eso quiere decir que ha habido un descuido enorme en estos temas”, dijo.

Cabe señalar que en el estudio de la organización 2017-2018, México aparece en el lugar 92 de 113 naciones medidas en materia de Estado de Derecho, por debajo de Uzbekistán y arriba de Sierra Leona.

La construcción de un fuerte Estado de derecho, abundó Acosta, va desde analizar a los funcionarios que encabezan a las instituciones y cuáles fueron los mecanismos para elegirlos, hasta verificar el margen de discrecionalidad que mantienen las leyes.

“Uno de los problemas que impide o obstaculiza el Estado de derecho en México es la enorme discrecionalidad de las leyes, de muchas leyes”, enfatizó, al tiempo que refirió que sin la participación ciudadana, la conformación de un Estado de derecho y un efectivo combate al cohecho en el país no se podrá lograr.

En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a que se integre de manera más profunda en el combate a la corrupción en el país.

“No puede ser que la ciudadanía diga: bueno, no funciona el Sistema porque no han podido atrapar a ningún pez gordo. No, el Sistema está diseñado también para que la ciudadanía participe (...) yo creo que tenemos que cambiar el paradigma, porque otra vez estamos en el paradigma de ‘yo, ciudadano, miro de lejos lo que se está haciendo y paso juicio’, y yo creo que el paradigma debe ser: yo como ciudadano, ¿qué voy a hacer para que eso no suceda (la corrupción)?”.

En el corto plazo, agregó, las miradas de los ciudadanos se deben centrar en que las instituciones que forman parte del SNA, “a todos los niveles, respondan realmente al mandato institucional y no a intereses personales”.

Sobre el tema de los nombramientos, comentó la presidenta del CPC que aún es un pendiente importante; no obstante, éstos se deben dar de manera abierta y con la participación de la sociedad organizada.

Por otra parte, la presidenta del CPC afirmó que en la lucha contra la corrupción, en el país existen personas que desean que no se ejerza de manera contundente.

—¿Quiénes serían los principales detractores del SNA?, se le preguntó.

No voy a dar nombres. ¿Quién no estaría interesado en combatir la corrupción? Yo creo que quienes tienen cola que les pisen.

Con el cambio de administración federal, ¿ve usted algún peligro de que el SNA pueda venirse abajo?

Tiene que seguir, es un proyecto que tiene una base constitucional, esto no es cualquier cosa (...) tiene una base legal muy sólida y constitucional, esto no es así como de que ‘lo deshacemos y empezamos de nuevo’, yo creo que esa también es la tarea que nos toca como CPC: afianzarlo y asegurar que no exista la tentación de decir ‘borrón y cuenta nueva’, porque ya no es posible (...) Tenemos un año electoral muy complicado, pero también es una oportunidad.

Sobre casos emblemáticos como el de Odebrecht, Acosta Urquidi precisó que la Procuraduría General de la República ha remitido al CPC los oficios de la investigación que se encuentra ya concluida, por lo que, dijo, los cinco integrantes de Comité Ciudadano analizarán dichos oficios para luego pronunciarse sobre este tema.

instituciones locales

Sin programas anticorrupción

De las 2,458 administraciones públicas municipales y delegacionales, censadas por el Inegi al finalizar el 2016, sólo 167 contaban con algún plan o programa anticorrupción, mientras 1,900 declararon definitivamente no contar con éste.

La información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017 señala que estas cifras se traducen en que sólo 6.8% de los municipios y delegaciones contaban con alguna estrategia para combatir la corrupción. Otro 9.6% de las administraciones respondió que estaba en un proceso de integración, mientras que 6.3% afirmó no saber si contaban o no con un plan.

Al cierre de ese año se registraron a poco más de 1 millón de empleados en administraciones públicas y municipales, y sólo 49,939 que prestaron servicios a nivel municipal o delegacional acreditaron algún curso anticorrupción. (Thamara Martínez)