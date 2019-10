Con el aval de Morena, PAN, PT, MC, PES, PVEM y PRD y el voto del PRI en contra, la Cámara de Diputados rechazó, en comisiones, aprobar las cuentas públicas del 2015 y 2017, correspondientes al tercero y quinto años de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Los dictámenes se remitieron a la Mesa Directiva de la Cámara Baja para programar su discusión y votación por parte del pleno cameral.

Del contenido de la Cuenta Pública federal 2015, se desprendió que el Ejecutivo federal ejerció discrecionalmente ampliaciones netas por 222,570 millones de pesos.

Además, al 31 de diciembre de aquel año el saldo de la deuda bruta del gobierno federal ascendió a 5 billones 74,023.1 millones de pesos, cifra superior en 527,403.5 millones de pesos a la del año anterior.

“En el ejercicio del 2015 no se cumplió a cabalidad con el propósito de integrar de forma sistemática y detallada la información de los programas con padrones de beneficiarios. Además, no se cumplieron los objetivos de la política de gasto y los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la cuenta pública objeto del presente decreto”, cita el documento.

Con respecto a la Cuenta Pública federal 2017, el dictamen refiere que, hasta mayo de aquel año, existía un monto de 80,577 millones de pesos susceptibles de recuperación o aclaración por la totalidad de los entes públicos fiscalizados.