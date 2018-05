El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, aseveró que hay que esperar a que la reforma educativa madure y seguramente se le podrá hacer matices, pero rechazó dar marcha atrás a la evaluación docente.

Al abrir el Foro 10 por la Educación, Meade Kuribreña advirtió que lo que hoy está en juego en la boleta electoral es la decisión de quién está en el centro del sistema educativo, si los niños o los intereses políticos.

Ante profesores, investigadores, maestros, padres de familia, se dijo abierto al diálogo con la disidencia magisterial encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero advirtió que no habrá marcha atrás en la evaluación ya que no se puede subordinar el futuro de la niñez y los maestros a intereses políticos.

“De nuevo dialogo, cercanía, apertura, pero dialogo, cercanía y apertura de una definición que ya nos marca la ley, nosotros no podemos dar marcha atrás en la apuesta central", indicó.

Por ello el aspirante a la Presidencia de México lamentó que haya candidatos que prefieren encontrarse con otros intereses que no son ni los de los niños, ni la educación, en alusión a la inasistencia de Andrés Manuel López Obrador de cancelar la reforma en materia educativa.

En ese sentido respaldó el spot “¿Y si los niños fueran candidatos?” de la organización Mexicanos Primero, y pidió a la sociedad civil no tener miedo y exigir que se mejore el sistema educativo del país en beneficio de millones de niños y jóvenes pero también de la nación.

“Les pido nunca estar asustados de levantar la voz y reclamar al gobierno que le dé un mejor futuro a nuestros niños por la vía de la educación”, expresó.

Meade dejó claro que en caso de llegar a la Presidencia de la República mantendría la evaluación magisterial y advirtió que aquel maestro que no se someta a esa medida “se va a quedar fuera” de la modernización y la posibilidad de estar en una aula dando clases.

Respecto a la posibilidad de mantener la entrega de recursos a los sindicatos magisteriales, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se dijo dispuesto, siempre con total transparencia y que los gremios rindan cuentas.

José Antonio Meade ofreció mejores salarios a los maestros, infraestructura, elementos didácticos, capacitación y apertura a fin de que pueda ser más los profesores los que participen.

“La evaluación no tiene ni debe tener una percepción punitiva, la evaluación es lisa y llanamente (para) que nos permita saber si le hemos cumplido a los maestros dándoles los mejores espacios de capacitación y si le hemos cumplido a los alumnos ayudándoles efectivamente a aprender", agregó.

El abanderado presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza advirtió que no se puede manejar el futuro de maestros y niños sin los instrumentos de evaluación, misma que debe ser pertinente y útil.

Cuestionado sobre qué diría a los maestros y a la CNTE en entidades como Oaxaca, donde rechazan la evaluación magisterial, Meade Kuribreña aseveró que "no se puede condicionar el futuro de nuestros hijos en esos estados".

Agregó que "no hay manera de darnos cuenta en qué se ha fallado como gobierno a esos maestros por no darle los mejores elementos didácticos, si no es con evaluación".

De acuerdo con el aspirante presidencial no se puede permitir que esa falta de evaluación impida que los maestros tengan los mejores elementos y se ponga en peligro la formación de los alumnos en esas entidades.

Planteó también acompañar con mejores salarios a los maestros que vayan a espacios de exclusión y de marginación . “Ese bono no tendría que acompañar al maestro sino a la plaza en donde se está queriendo corregir un problema de desigualdad y de exclusión".