Los aspirantes a la Presidencia por la vía independiente están a una semana de que venza el plazo para que reúnan los requisitos para obtener la candidatura. De manera preliminar, Jaime Rodríguez el Bronco, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter son los que están más cerca de estar en la boleta electoral.

En total, el Bronco lleva 1 millón 924,886 firmas recabadas de las cuales 1 millón 118,957 ya fueron encontradas en la Lista Nominal; Armando Ríos Piter cuenta con 1 millón 486,871 apoyos y 940,041 verificados en la lista nominal.

Mientras Margarita Zavala cuenta con 1 millón 440,091 firmas de apoyo ciudadano, de las cuales 940,160 están en la lista nominal.

De acuerdo con información difundida por el INE, Jaime Rodríguez y Armado Ríos Piter ya llevan más de 17 estados cubiertos con la cuota de distribución, y según lo informado por la propia expanista, alcanzó el requisito de dispersión al completar el apoyo de 1% de la lista nominal de la Ciudad de México.

Sin embargo, todavía quedan algunos procedimientos que no se deben descartar. Primero, El Instituto Nacional Electoral (INE) debe verificar las firmas de apoyo; que no se encuentren inconsistencias ni duplicidades en los apoyos, posteriormente, a través de un reporte de ingresos y gastos, los aspirantes deben reportar a la autoridad electoral cuánto gastaron para buscar el apoyo ciudadano. Los independientes a la Presidencia no pueden gastar más de 33 millones 611,208 de pesos en este periodo, independientemente de que el financiamiento es privado.

Una vez que terminen estos procesos, se definirá quiénes estarán en la boleta.