El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, instó al INE y a las autoridades fiscales a investigar cuáles son los compromisos que Andrés Manuel López Obrador está generando en esta campaña, luego de la utilización de una avioneta privada.

Advirtió que en tan sólo dos días se está viendo a un candidato que no tiene compromiso con la niñez, con la seguridad y no es ni siquiera capaz de deslindarse de los violentos. “Un candidato que no tiene compromiso con su palabra y que, habiendo comprometido un estilo de campaña austero, hoy lo vemos usando aviones privados”.

En entrevista, celebró que se esté poniendo de manifestó para que la sociedad mexicana se dé cuenta de que López Obrador es un peligro para el empleo, para la seguridad, transparencia y ha mentido por los últimos años, en términos de qué y de cómo vive.

“Andrés Manuel dice que vive de donativos. Hoy estamos viendo quién le da esos donativos y no los declara y no paga impuestos sobre ellos”, enfatizó.

Agregó que el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia “vive de aviones privados, vive de donativos que no revela, vive de apoyos que no cuantifica, vive de cuentas que no transparenta, vive de la mentira y del engaño”, expresó.

Más tarde, en gira por Morelos, Meade se declaró listo para “jugársela” por el estado, ante la negativa del abanderado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, por ir a un debate de ideas.

El priista retó al ex seleccionado nacional a una cascarita de futbol, donde demuestre que tiene capacidad para gobernar. Meade puso en la mesa 700 pesos de apuesta a favor del equipo tricolor.