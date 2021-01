Durante la presentación del informe de labores 2020 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, legisladores de oposición criticaron que la institución no ha emitido recomendaciones derivado de la pandemia de Covid-19.

En su intervención, la senadora de Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, indicó que a casi un año de la crisis sanitaria por la pandemia la CNDH no ha emitido alguna recomendación general, y agregó que México necesita una institución fuerte, independiente, autónoma y con autoridad moral.

“Se necesita una CNDH que no tenga miedo de confrontar al poder (...) que no descanse en medio de una pandemia y que le exija al gobierno que no desproteja a los trabajadores de la salud, a las personas contagiadas o a quienes buscan una atención médica”, declaró.

En tanto, el diputado federal del PRI, Cruz Juvenal Roa, afirmó que la CNDH se ha ausentado ante las quejas derivadas de la contingencia sanitaria.

En respuesta, Rosario Piedra aseguró que la CNDH sí ha atendido las denuncias por la pandemia.

La ombudsperson refirió que en el 2020, en total, se emitieron 103 recomendaciones; cuatro más que en el 2019. No obstante, no indicó si alguna fue con motivo del Covid-19.

“Algo muy importante es que en el año 2020 el trabajo no menguó a pesar de la pandemia (...) Hoy se emiten más acciones de inconstitucionalidad y más recomendaciones que en el pasado”, sostuvo la titular de la CNDH.

Ibarra añadió que el año pasado, a través de medidas de austeridad aplicadas en rubros de papelería, alimentación, gastos de mobiliario y equipo, la CNDH ahorró 157.3 millones de pesos.

Dijo que en el país se enfrentan retos en materia de derechos humanos por la pandemia, aunado a la violencia contra las mujeres y la atención a las familias de personas desaparecidas.

