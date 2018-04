El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador insistió que “este arroz ya se coció”, y aunque dijo que no quiere ser “arrogante”, advirtió a sus contrincantes que entre más guerra sucia le hagan, más crecerá en la intención del voto.

“Les digo que entre más nos golpean, más crecemos, más dignos nos sentimos. Yo no quiero parecer arrogante, yo quiero actuar siempre con humildad (...) no quiero ser prepotente. La verdad es que sí me divierto, pero no me quiero pasar de la raya”, dijo al concluir un mitin en Palenque, Chiapas.

Reiteró que el documental sobre el riesgo del populismo en América, es un “bodrio, un documental asqueroso, facistoide”, que busca dañar su imagen. Indicó que ya vio el documental y que le dio sueño. Retó a los productores del mismo a que digan quiénes patrocinaron su realización, y a cambio él estaría dispuesto a colocarlo en sus redes sociales.