El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, afirmó que fue el teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, Juan José Verde Montes, quien estuvo a cargo del operativo de captura de Ovidio Guzmán López.

Indicó que él encabezaba al Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), cuyos integrantes sugirieron al gabinete de seguridad liberar al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el pasado 17 de octubre.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, indicó que el teniente y su grupo tomaron la decisión de manera individual de iniciar el operativo, conforme a los protocolos, y luego él informó al gabinete de seguridad.

“Este grupo que realiza el análisis del blanco, que está obteniendo información para poder realizar el planeo posterior y la operación. Cuando el día 17 ubican al blanco, el grupo decide actuar en contra del presupuesto delincuente, a esa hora lanza la operación. Ellos toman la decisión porque es el momento en que pueden o ellos estiman poder llevar a buen fin la operación que tenían en desarrollo”, sostuvo.

Explicó que dentro de la escala jerárquica, dentro del escalón de mando, el teniente coronel tenía control sobre el subjefe de Inteligencia.

“El Estado Mayor de la Defensa Nacional, que es el organismo que apoya al secretario de la Defensa Nacional. Ese organismo de apoyo al secretario está conformado por el jefe de Estado Mayor y cuatro subjefaturas: una parte administrativa, una parte logística, doctrina e inteligencia.

El General mencionó que fue a las 18:49 horas del 17 de octubre cuando en una decisión colegiada, el gabinete de seguridad tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, con base en la información del GAIN.

“De este subjefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional depende este grupo de análisis de información del narcotráfico. Entonces, tendría que haber seguido ese canal hasta llegar en este caso a mi persona, y obviamente yo haber hecho del conocimiento del gabinete de seguridad y el gabinete hacerle del conocimiento al señor Presidente. Ese sería el conducto que tendría que haber llevado la información”, expuso.

Aseguró que no se trasladó al presunto delincuente a ningún lugar, ni tampoco fue vestido de militar como dijo un medio de comunicación, sino que las fuerzas federales se retiraron del sitio donde Ovidio Guzmán inicialmente fue capturado, es decir, en una residencia de la calle José Muro Pico del Fraccionamiento “Tres Ríos” en Culiacán, Sinaloa.

“(A las) 18:49 se toma la decisión, se le transmite a la gente que estaba en la operación y en ese momento se retira la fuerza; dejan de estar ahí en el lugar donde estaban posicionados, dejan al presunto delincuente ahí en el punto, nunca es movido de ahí, se retiran y todo el escalón que teníamos alrededor de la casa que estaba bajo vigilancia todo eso se empieza a retirar hacia el cuartel militar. Esa es la forma en que sucede”, planteó.

El General mencionó que está abierta una investigación en la Fiscalía Militar para determinar si procede alguna sanción contra los elementos militares que participaron en el operativo, y se indaga por qué iniciaron el despliegue sin contar con la orden de cateo correspondiente.

“Se determinó un grupo que fuera a Culiacán a analizar todo lo que sucedió ahí desde el punto de vista jurídico y poder determinar si dentro del desarrollo de esta operación fueron infringidos reglamentos o leyes militares que implica una responsabilidad para quien lo haya hecho o no haya hecho algo dentro de lo que marca nuestra disciplina militar.

“Y ahí estará incluida esta parte de no informar, de no pedir autorización, de no esperar la respuesta de quien tenía que estar enterado y decidir. Entonces, eso también está sujeto a la investigación de nuestra fiscalía.

“Los resultados de eso, lo que corresponda, también se dará. Todo lo que saque nuestra Fiscalía Militar se proporcionará a la Fiscalía General de la República y la parte que sea aplicable nada más dentro de la jurisdicción militar. Se tomarán las acciones correspondientes”, sostuvo.

Finalmente, el general Luis Cresencio Sandoval aseguró que la Sedena ya realiza los trabajos correspondientes para evitar que haya nuevos operativos fallidos.

“Vamos a utilizar esta inteligencia, realmente tendremos que reforzar estas partes para que el producto, en el ámbito de inteligencia, sea un producto que nos permita realizar las operaciones con seguridad para que no se dañe a la población.

“Nuestras Fuerzas tendrán que seguir lo que ya se estableció como una política: el respeto irrestricto a los derechos humanos y el uso de la fuerza, no abusar de la fuerza.

“Ya tenemos una ley nacional de uso de la fuerza que nos establece cuál es o cuáles son los procedimientos que tenemos que emplear cuando estamos en situaciones en que hay que emplear el uso de la fuerza para atender alguna situación específica. En base en eso: inteligencia, respeto, derechos humanos, uso de la fuerza, tendremos que desarrollar todas nuestras actividades”, mencionó.

