Para el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo la situación que se vive a nivel mundial por el nuevo coronavirus, representa una oportunidad de crecimiento para México, pues han hablado con representantes de diferentes industrias que están buscando instalarse en el país.

“Este problema del coronavirus que es un problemón también se convierte en una oportunidad para México, porque en estos días hemos recibido muchas visitas de banqueros, inversionistas y compañías industriales tecnológicas porque están pensando reacomodar sus cadenas de valor”, dijo en conferencia de prensa.

Luego de acompañar al secretario de Hacienda para anunciar cambios en las direcciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de Nacional Financiera (Nafin), comentó que también se han tendido diversas reuniones con el gabinete económico del gobierno para ver cómo se puede reforzar a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda “para poder capitalizar esta gran oportunidad”.

“Hay que ver la luz dentro de la oscuridad. A nosotros nos toca ver la luz dentro de esa oscuridad y es lo que estamos tratando de hacer”, dijo Romo.

El funcionario federal indicó que, ante una emergencia nacional e internacional, lo que se está haciendo es destrabar procesos burocráticos para incentivar la inversión, “por ejemplo, en diciembre se presentó un plan de infraestructura en el que se aprobaron 78 proyectos, de los cuales 72 ya están caminando y apenas estamos en marzo”.

Al respecto, Arturo Herrera Gutierrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comentó que, para hacer frente al coronavirus, se están atendiendo básicamente dos aspectos: el bienestar y salud de los mexicanos y el impacto económico que se podría tener.

“Nos estamos asegurando que el presupuesto de salud se va a mantener al ritmo que lo requieran, ademas, la Oficialía Mayor y la Secretaría de Salud se están coordinando para conocer el material que se pueda necesitar de carácter extraordinario y básicamente que se pueda comprar un poco más de lo que se requiere”, dijo Herrera Gutiérrez.

Para ello, el funcionario dijo que se está canalizando la información sobre el presupuesto y materiales que se requirieron durante la pandemia de influenza H1N1 en 2009.

Con respecto a si el impacto económico en el país podría ser similar a lo que se observó justamente en el 2009, cuando estalló también la crisis financiera internacional, respondió:

“La caída más importante que hubo en 2009 no fue por la epidemia, sino por la crisis financiera global (...) Los efectos del coronavirus en México hasta ahorita son marginales, tenemos cinco casos confirmados de personas”, dijo Herrera.

El secretario de Hacienda recordó que, el impacto económico de la influenza H1N1 representó 1% del PIB, “entonces, el 80% de la caída que se dio en ese año fue por la crisis y el 20% fue por el H1N1”.

Plan de energía en las próximas semanas

Alfonso Romo también mencionó que, en las próximas dos semanas y media se anunciará el plan de inversión del sector energético, el cual será determinante para el futuro del país.

“Estamos trabajando internamente con el gabinete de energía y con el sector privado de quienes ya recibimos sus proyectos”.

Con respecto a una investigación periodística sobre empresas que dirigió y que hicieron daño ecológico en Tizimín, Mérida, respondió:

“Por supuesto que no voy a renunciar y no tengo conflictos de interés en el medio ambiente. Nunca hemos tenido problemas. Tenemos 8 cenotes en custodia. No tenemos un problema ambiental“, dijo Romo.

