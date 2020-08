La mayoría de los mexicanos llama al presidente Andrés Manuel López Obrador a usar cubrebocas; al menos el 55% así lo dice en la encuesta semanal número 26 de Mitofsky sobre la pandemia de Covid-19 en México, levantada los dos primeros días de agosto.

Sobre el cubrebocas se han dicho muchas cosas incluso de manera contradictoria, al principio de la pandemia el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, manifestaba abiertamente que si querían lo usaran pero que “no servía” para proteger a quien lo usa; en su momento lo escribí, interpreté ese dicho como un problema de existencias, no podía mandar a todos a usarlo cuando se requerían para el personal médico y había pocos en el país, era difícil pensar que no supiera que más allá de la protección “personal” a quien lo usa, este elemento disminuiría la velocidad de contagio que a fin de cuentas es su especialidad y su trabajo; pasando el tiempo suavizaba su dicho llegando a comentar que “es un auxiliar pero no es lo principal” o “si quieren que lo use lo uso”, pero nunca manifestándose abiertamente a su favor como sí lo hizo en su momento con recomendaciones como “quédate en casa” o “lávate las manos”.

Tal vez el punto más preocupante en el tratamiento del tema por parte del vocero del gobierno en este tema es el uso, o más bien el “no uso” de cubrebocas por parte del presidente López Obrador, que argumenta para ello que lo consulta con “los científicos” y les hace caso, volteando a ver al subsecretario; es el momento en el que me gustaría que López-Gatell, claro como es, le dijera “si de verdad me va a hacer caso, úselo señor Presidente, sirva de ejemplo a los millones de mexicanos que lo siguen y muestre que se puede cambiar de opinión cuando cambian las circunstancias y cambia la información disponible”; pero no, no lo hace, prefiere hacer política y darle la razón, como lo hizo al principio de la pandemia cuando el presidente no respetaba la sana distancia y entonces lo excusó con aquella declaración de “la fuerza del presidente no es de contagio, es moral” frase que aunque pase el tiempo lo perseguirá.

Por lo pronto ya hay mucha evidencia científica, mucha y de muchos lugares, que incluyen el uso del cubrebocas, no como una medida auxiliar o secundaria, sino como un requisito para lograr controlar el contagio y entonces salvar vidas, sí, salvar vidas; por eso no sólo ese 55% de los mexicanos encuestados, sino todos deberíamos mandarle el mensaje al Presidente que no es por ideología, no tiene nada que ver con la corrupción de los gobiernos pasados ni con la pelea por sustituir el neoliberalismo por un sistema más justo y redistributivo, esas peleas van por carriles distintos; hagamos del uso del cubrebocas una política pública, algo así como el alcoholímetro, una política pública ausente de corrupción y aceptada por la mayoría porque es en bien de todos.

Y más allá del cubrebocas, la nueva encuesta de Mitofsky nos da otros datos interesantes, por ejemplo van cinco semanas consecutivas en las que disminuyen las ganas de hacerse la prueba, el 28 de junio 70% decía que se haría la prueba y ahora sólo 62%, reducciones paulatinas pero constantes.

El crecimiento del número de muertes generó también un incremento en la opinión de que son muchos (44% a 47%) y de que “las autoridades podían haber evitado más muertes” (55% a 59 por ciento).

Por lo pronto, me gustaría dejar el mensaje muy claro, el coronavirus, contra lo que muchos afirman, sí es selectivo, sí ataca a un grupo poblacional de manera especial, los escoge, y ese grupo es aquel que decide no cuidarse, así que te invito a que te cuides, a que nos cuides, y esos cuidados pueden ser muchos pero podemos decir que los tres principales son: respeta cada que puedas la distancia con otras personas; extrema las medidas de higiene en tus manos, en tu persona, en tus pertenencias y en tu entorno; y por último usa cubrebocas, aprende a usarlo y recomienda que todos lo usemos. Señor Presidente, úselo, ganamos todos.