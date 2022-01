El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, volvió a criticar al Instituto Nacional Electoral (INE) por no hacer “esfuerzos significativos de austeridad y racionalidad”, como lo han hecho otras instancias de gobierno.

El líder morenista se dijo sorprendido cómo el Gobierno Federal, instituciones educativas, las dos Cámaras del Congreso de la Unión, incluso otros órganos autónomos han hecho esfuerzos significativos de austeridad y racionalidad, mientras que el INE rechace modificar sus altos salarios y prebendas a costa del avance democrático del país.

“Hay una clara intención de victimizarse para evadir su responsabilidad en la aplicación de una herramienta de participación ciudadana, como es la consulta para la revocación del mandato”, afirmó el legislador federal.

Dichas declaraciones se dan luego de que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, expresara que el plan de austeridad propuesto por el Gobierno federal para que el INE pueda “ahorrar” 2,972 millones de pesos, y que estos sean empleados para la consulta de Revocación de Mandato, no tiene sustento técnico ni seriedad alguna.

Ignacio Mier puso como ejemplo los ejercicios constantes que ha hecho la Cámara de Diputados para, primero reducir el 30 por ciento de su presupuesto, equivalente a los tres mil millones que pedía el INE, “un verdadero despilfarro”, sostuvo.

Ante esto, Ignacio Mier cuestionó si de verdad en el INE no pueden hacer un ejercicio real de austeridad. “Los libros no muerden, algunos consejeros deberían leer el significado de austeridad y racionalidad, al tiempo de conocer cómo terminan aquellos que optan por la adoración a Don Dinero; lo que me queda claro es que en su afán por mantener privilegios y prebendas engañan al pueblo haciéndose víctimas y acusando falsa persecución”, puntualizó.

kg