Este viernes el gobierno de México firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la compra de insumos médicos en el extranjero tras la reforma a las leyes aprobadas en el Congreso de la Unión en el pasado periodo extraordinario.

El la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela indicó que de los 3,643 medicamentos diferentes que se necesitan en el país, cerca de 2,000 pueden ser adquiridas a través de estos organismos internacionales.

“Es decir, la industria nacional no queda excluida, no le impide participar en los procesos de licitación que se llevarán en adelante a nivel internacional con estos organismos. Sin embargo, sólo podrán ser consideradas aquellas que cumplan con los altos niveles de calidad y honestidad que exigen estos organismos y desde luego nosotros”, sostuvo.

En el convenio firmado con la ONU, expuso Alcocer, se precisan los nombres de las empresas farmacéuticas que han sido multadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública así como las que se encuentran en investigación.

Por su parte, Cristián Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó que una vez aprobadas las reformas necesarias se puede pasar a la etapa operativa en la compra de medicamentos.

“Se trata de contribuir así a los esfuerzos de salvar vidas y a cortar el sufrimiento de quienes padecen problemas de salud garantizando de una manera muy concreta el derecho a la salud y permitiendo que el sistema de salud de México avance a la modernidad, a la cobertura universal de la salud y al acceso efectivo a servicios integrales oportunos y de calidad incluyendo medicamentos gratuitos”, refirió.

Morales refirió que en algunos medicamentos que se adquieren a través de la OPS, la cual tiene un total de 325 productos diferentes considerados como esenciales.

En funcionario internacional agregó que la OPS y la OMS ayudan en la actualidad al país a estimar de la demanda del número de vacunas que necesitará para el Covid-19 en función de su mortalidad y morbilidades que padecen los mexicanos.

El presidente López Obrador mencionó en los casos de Emilio Lozoya, César Duarte y Genaro García Luna y otros, lo que interesa es que se “sepa la verdad” y se recuperen los recursos.

Nosotros no vamos a otorgar ninguna concesión si no no recuperamos lo que se llevaron”, indicó el presidente.