Sin importar la situación de emergencia sanitaria a la que se enfrenta el país y con la misma fuerza que años anteriores, cientos de madres de personas desaparecidas exigieron al Estado mexicano priorizar la búsqueda de sus hijas e hijos víctimas de desaparición, durante esta pandemia de coronavirus.

Al igual que hace diez años, "este 10 de mayo nos movilizamos de diferentes maneras para denunciar que seguíamos sin resultados y sin búsquedas efectivas que de razón de ¿dónde están nuestros hijos e hijas?", reclamaron colectivos de personas desaparecidas en el marco del Día de las Madres.

A través del llamado virtual, Corazones en Marcha, estas mujeres se movilizaron en redes sociales con fotografías de sus seres queridos, pancartas y cubrebocas con la frase ¿Dónde están?, como forma de protesta para demandar el regreso a casa de todas las personas desaparecidas, de la verdad, justicia y garantía de no repetición.

"¿En dónde está mi hijo, en dónde están los hijos de miles de madres desesperadas?", preguntó María Eugenia, madre de Christian Téllez Padilla, desaparecido en 2010, en Veracruz.

Al igual que María Guadalupe, quien dejó de tener noticias de su hijo, el Teniente de Infantería Miguel Orlando Muñoz Guzmán, un 8 de mayo de 1993. Ese año, la llamada del día de la madre no llegó y 27 años después tampoco han llegado información sobre qué le sucedió a su hijo ni la justicia.

Junto a ellas, Guadalupe Valenzuela, quien busca a su único hijo, Jesús Alfonso, desaparecido en 2017 en Querétaro y Araceli González, que pide se localice a su hija Laura, quien desapareció el 15 de mayo de 2014 en Boca del Río, Veracruz, mantienen la lucha por encontrar a sus desparecidos.

"El 10 de mayo para nosotras es de mucho dolor porque nos faltan nuestros hijos", añadió Aurora, quien busca a su hijo Ricardo, desaparecido el 9 de diciembre de 2013.

Sin embargo, pese a que el llamado fue virtual, en ciudades de Veracruz, Tabasco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y la Ciudad de México, otras tantas madres también salieron a las calles para exigir justicia y la aparición con vida de sus hijos. Sin que la situación de emergencia sanitaria las detuviera, respetando los protocolos de sana distancia, con cubrebocas y pancartas en mano, se manifestaron frente a instancias de gobierno.

Cabe señalar que en enero de 2020, el gobierno federal cifró el número provisional de personas desaparecidas desde la década de los sesenta en 61,637; con 97% de ocurridas entre los años 2006 y 2019, es decir, a partir del inicio de la militarización de la seguridad pública.

Aunque organizaciones sociales enfatizan que esta cantidad no incluye todavía la información de diez estados que no han entregado sus cifras de desaparecidos, además de que hay una cifra negra sin estimar de las personas que, principalmente por miedo, no denuncian.

Asimismo, las cifras de las autoridades señalan que, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, fueron encontradas 874 fosas clandestinas con restos de 1,124 cuerpos, de los cuales solamente se han identificado 395 y entregado a sus familias a 243.

La cifra de fosas clandestinas, sumadas desde 2006, llega a las 3,631.

Ante una dinámica de desaparición que continúa cotidianamente, los más de 60 colectivos y organizaciones sociales de búsqueda de personas, exigieron se garantice una efectiva búsqueda inmediata durante esta pandemia, además de que la Fiscalía General de la República, en su unidad de investigación de Desaparición Forzada, y las Fiscalías Estatales, intensifiquen la revisión de expedientes y análisis de contexto y fortalezca todas las bases de datos.

También, que se realice un mapeo geográfico de fosas y hallazgos para establecer rutas de búsqueda inmediata y la confronta de perfiles genéticos con hallazgos estatales y nacionales, entre otras labores necesarias.

"Esta crisis sanitaria remarca los graves problemas de inequidad, desigualdad e injusticia social expresados en la violación a los derechos sociales y otros", enfatizaron los colectivos.

Asimismo, la Organización de Naciones Unidas (ONU), exhortó que pese al actual contexto de la pandemia por Covid-19, la búsqueda de las personas desaparecidas y las investigaciones en México deben continuar a través de acciones puntuales que no violen las medidas de protección de la salud.

"Durante años las madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos de personas desaparecidas han convertido el 10 de mayo en un día de reivindicación demandando la aparición de sus seres queridos (…) la pandemia de Covid-19 no detiene la lucha de las madres por encontrar a sus hijos desaparecidos", recordó el organismo internacional.