Al advertir que están incrementando las hospitalizaciones y los fallecimientos en el Valle de México debido al Covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a la población a comprender que la epidemia no ha terminado, por lo que los ciudadanos deben evitar lugares concurridos, reducir la movilidad, no hacer fiestas, reuniones o congregaciones con otras personas, aun cuando sean cercanas o no.

“Si se realiza una fiesta, si el vecino hace una fiesta y congrega a personas, todo lo que ahí ocurra puede afectar a los vecinos. Desde algo muy común en la vida social, el ruido, el vecino hace una fiesta y ahí tiene ruido, tiene música, tiene gritos hasta las seis de la mañana y va el vecino y le reclama y le dice: 'es mi casa, puedo hacer lo que quiera'. Esto es absurdo, porque el ruido se propaga. Si lo vemos con algo mucho más grave como las enfermedades infecciosas, estas se pueden propagar. Lo que hagamos va a tener consecuencias sobre otras personas”, advirtió.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, afirmó que la población debe comprender que si bien están por llegar a México las primeras dosis de la vacuna contra Covid-19 de la farmacéutica Pfizer, la epidemia no terminará en diciembre, por lo que continuará el riesgo de contagio, incluso por todo el 2021.

“No porque empiecen a llegar las vacunas pensemos que ya se acabó el problema, tendremos que seguir trabajando en ello, seguramente todo el año 2021 para México y para todos los países del mundo de estar con los dos esfuerzos, seguir mitigando la pandemia de Covid-19 y seguir poniendo las vacunas. Solamente hasta que lleguemos a un nivel suficiente de aplicación de la vacuna, lo cual se va a llevar meses en México y en el mundo, que quede muy claro. Es una gran esperanza que vamos a tener vacuna, pero esto no hace que inmediatamente se acabe la epidemia”, aseveró.

“Tengamos conciencia de que estamos en la zona de más difícil de control de la epidemia, porque es la zona más poblada del país, casi la cuarta parte del país vive en el Valle de México”, mencionó.

Cuestionado acerca de por qué no se decreta el semáforo rojo en la Ciudad de México debido a la confirmación en el aumento de contagios y fallecimientos, López-Gatell dijo que el gobierno federal en conjunto con el local, ya diseñaron un mecanismo para aumentar la capacidad hospitalaria y tener menor transmisión.

Hugo López-Gatell destacó que este martes 8 de diciembre se presentará en Palacio Nacional la política nacional de vacunación contra Covid-19 donde se expondrán los detalles de la llegada de las primeras dosis, la fecha de inicio de vacunación y los primeros sectores que serán inmunizados.

Adelantó que el gobierno de México contempla la inmunización de todos los mexicanos, incluidos aquellos que ya tuvieron Covid-19, ya que aún se desconoce el comportamiento de la inmunidad, y no hay garantía de que ésta sea duradera.

El subsecretario dijo que la Secretaría de Salud sostiene conversaciones con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para reclutar voluntarios para la vacunación.

El funcionario federal dijo que luego de la presentación de la política nacional de vacunación contra Covid-19, el miércoles se llevará a cabo el Consejo Nacional de Salud con la participación de los 32 secretarios de salud de los estados, a fin de conversar sobre dicha política.

Indicó que el jueves se llevará a cabo la reunión quincenal que encabeza la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde también se abordará este tema.

Sin evidencia de molnupiravir

Luego de que un estudio científico de la Universidad Estatal de Georgia reveló que el molnupiravir puede bloquear la transmisión del SARS-CoV-2 en menos de 24 horas, Hugo López-Gatell sostuvo que no hay evidencia científica de ello.

“Es un medicamento y el propósito es inhibir la replicación del virus. Originalmente se diseñó como un posible fármaco para la prevención y tratamiento de la influenza, ya se han mostrado ciertas utilidades en los ensayos clínicos fase dos, hasta ahí llegó, (pero) no hay todavía ensayo clínico en fase tres”, dijo.

