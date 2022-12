Consolidar independencia del PJF, reto del nuevo presidente: expertos

Entre los retos de quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a partir de enero próximo y por cuatro años, destacan implementar la reforma judicial, enlistar la resolución de temas engavetados a la fecha, entre otros aquellos relacionados con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y la transparencia procesal, afirmaron César Astudillo y Laurence Pantin.

El especialista en Derecho constitucional y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de la organización civil México Evalúa, coincidieron en la urgencia de transparentar totalmente el proceso de elección del ministro o ministra que sucederá en el cargo a Arturo Zaldívar, presidente del máximo tribunal constitucional del país hasta el último día del año en curso.

“Lo peor que puede suceder es que en un órgano como la Corte no quede claro quiénes votaron a favor de uno y quiénes a favor de otros”, dijo Astudillo.

Sólo habría que imaginar, agregó, “lo que sucedería para la autoridad de la Corte que alguien diga ‘no, no me contaron los votos; me hicieron fraude’. Eso no puede suceder. La Corte en esto sí tiene procedimientos oscurantistas del Siglo XV y me parece que hay que pedirles apertura, modernidad y que los votos se transparenten.

“Si bien hay ciertas reglas que regulan el proceso de nombramiento del ministro/ministra presidente, lo cierto es que hay muchas cosas que suceden sin una regulación precisa”.

Pantin comentó que el pasado 29 de noviembre, varias organizaciones y personas de la sociedad civil firmaron una carta que enviaron a cada uno de los 11 ministros de la Corte para solicitarles “que haya una mayor transparencia de la que haya podido haber en el pasado” en el proceso.

“Si bien se publican los programas de trabajo de los ministros (interesados en presidir la Corte) no hay espacio para que ellos los discutan y reciban propuestas”.

Quien suceda a Zaldívar “tendrá un papel fundamental para consolidar la independencia judicial y la confianza ciudadana en la justicia federal y nos parece fundamental que haya estos espacios de diálogo con la sociedad, académicos, incluso litigantes para que presenten cuáles son sus líneas de trabajo, cómo piensan hacer los cambios que consideran necesarios. Y que haya la mayor transparencia posible en el momento del voto”.

No se cuestiona, aclaró, la decisión que los ministros deben tomar, “pero sí nos parece que debe haber mayor transparencia, precisamente para darle la mayor legitimidad posible a quien llegue a la presidencia de la Corte y del CJF”.

Implementar reforma

Para Astudillo, uno de los principales pendientes es “la reforma judicial, que está apenas en proceso de implementación. Quien sea el nuevo presidente de la Corte y del CJF, y que tiene la representación de todo el Poder Judicial (de la Federación), va a tener que dar pasos rápidos” para su concreción.

Además, “va a tener que listar un conjunto de temas que en la presidencia del ministro Zaldívar realmente se engavetaron. Él dice que no, pero a quienes nos dedicamos a esto y le hemos dado seguimiento a las cosas nos parece anómalo que asuntos que son de gran relevancia para el país tienen tres años, dos y medio sin resolución (...) ¿Cuáles temas? Casi todo lo que tiene que ver con la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

En la presidencia de Zaldívar, aseguró, “quedó pendiente el grueso de temas vinculados con el poder Ejecutivo”.

Pantin también comentó que entre los asuntos pendientes de resolver por la Corte se encuentran “los vinculados con la militarización, pero no son los únicos”.

Es oportuno mencionar que los ministros interesados en presidir la Corte son Norma Piña, Alfredo Gutiérrez, Yasmín Esquivel, Javier Láynez y Alberto Pérez Dayán.

