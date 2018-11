La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México pondrá a disposición de las autoridades del Ministerio Público a todos los policías que cometieron excesos en el operativo en San Juan Ixhuatepec, pues no se tolerarán abusos ni agresiones a la población, afirmó Raymundo Collins Flores, jefe policíaco capitalino.

Hasta anoche, dijo Collins Flores, 80 policías capitalinos ya habían declarado ante la Dirección General de Asuntos Internos: “Estamos situando todos los videos que son del conocimiento público (tanto en medios de comunicación como en redes sociales), de tal manera que exista un deslinde para poder consignar a quienes cometieron excesos contra la gente”.

En entrevista en el noticiario Despierta con Loret, Collins Flores negó que fuera a renunciar al cargo después de que el jefe del gobierno de la Ciudad de México reconoció los abusos y agresiones que cometió la policía a su cargo.

“¿Por qué tendría que renunciar? —afirmó Collins—, han pedido la renuncia de mucha gente no nada más de personas del servicio público y no por eso todo mundo renuncia", dijo al justificar el operativo policíaco a su cargo, y ante la demanda de los pobladores de San Juanico para que deje la Secretaría de Seguridad Pública.

Detalló que hasta momento ningún agente bajo su cargo ha sido consignado ante el agente del Ministerio Público, puesto que en este momento “tenemos la investigación de Asuntos Internos, y ésta es la que nos va a permitir canalizar a la gente que cometió los excesos ante el Ministerio Público, porque estas circunstancias no se valen y merecen consignación”.

Al explicar las imágenes donde se ve a un numeroso grupo de policías golpeando a una mujer y un hombre que no ponen resistencia, y a otros abriendo a patadas y allanando casas por la fuerza, Collins Flores comentó que no se observa todo lo que se está informando, pero reconoció: “Son cuestiones que no vamos a permitir y que ya están ante las instancias correspondientes”.

Reiteró: “Cada vez que veamos una imagen con esa brutalidad, de cualquier exceso que la policía cometa, vamos a aplicar todo el rigor, no nada más de la cuestión administrativa interna, sino de la ley misma.

“Ayer, el jefe de gobierno..., en la noche tuvimos una reunión todo el gobierno con los habitantes de San Juan Ixhuatepec para platicar con ellos y llegar a acuerdos. Justamente una de las cuestiones que piden y con toda la razón del mundo, es que la policía que cometió excesos, sea castigada y esa es una de las cosas que vamos a hacer”.

Sobre los infiltrados, subrayó que definitivamente hubo grupos de esta naturaleza, pero no puede identificar a qué organización pertenecen porque estaban encapuchados, y señaló que tiene videos donde se ve a estas personas alistando bombas molotov y piedras para atacar a la policía cuando reabrieran las autopistas y vialidades.

Precisó que por instrucciones del jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, ya se trabaja en un protocolo de indemnización a víctimas, y desde ayer se pusieron a disposición de la población servicios de salud, desarrollo social y apoyos para reparar los daños ocasionados por los policías capitalinos.

Collins Flores insistió en la entrevista que todo inició tras la persecución y detención de unos asaltantes.

La población trató de rescatarlos, supuestamente golpearon a los uniformados, por lo que se enviaron refuerzos y se inició la trifulca que derivó en el cierre por más de 20 horas de la autopista México-Pachuca y otras vialidades, la quema de al menos tres patrullas y una motocicleta, y que dejó decenas de heridos a manos de los policías, además de saqueos por parte de grupos de infiltrados y cuantiosos daños materiales en la zona.