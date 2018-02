Chihuahua, Chih. El consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Maclovio Murillo Chávez, lanzó amenazas a los periodistas y medios de comunicación que efectúan críticas a la administración de Javier Corral Jurado.

De acuerdo con un audio difundido por el portal de noticias La Opción de Chihuahua, se escucha la voz del funcionario en un diálogo con una persona no identificada, donde le hace cuestionamientos.

“Mira, cabrón, si yo fuera el pinche secretario de Gobierno ya te hubiera chingado, pero no lo soy”, se escucha a Murillo Chávez, entre risas del consejero.

El archivo de audio contiene una conversación de 24 minutos en la que alguien le pregunta: “¿Qué haría si fuera secretario?”.

A lo que él contesta: “No, no me preguntes, pero yo sabría qué hacer (risas), es que, pendejo no soy, ¿verdad?”.

“Pero el secretario no tiene poder”, le cuestiona alguien en la conversación.

-“Por eso, porque es pendejo. Pero yo sí sabría cómo hacer valer la charola, ¿eh? Por las buenas o por las malas, yo sí la haría valer, pero no soy. Yo soy un venadito que habita en la serranía”.

El consejero jurídico del estado se refería a las críticas que ha recibido la administración estatal por parte de los medios de comunicación, refiere el portal.

El gobierno, encabezado por Javier Corral, ha emprendido una caravana hacia la capital del país como protesta porque la federación no le entregó una partida de recursos que argumenta que ya tenía asignados, lo cual ha generado una controversia sobra la transparencia presupuestal en materia de recursos a las entidades.

La polémica se ha extendido al supuesto uso de una situación financiera para fines de carácter político, que involucran al precandidato de la alianza PRD-PAN-Movimiento Ciudadano a la presidencia, Ricardo Anaya.