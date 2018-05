El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que 39 días son suficientes para remontar las encuestas y ganar la elección del 1 de julio, frente “a un tipo sin ideas” como Andrés Manuel López Obrador, que, dijo, no tiene la capacidad para debatir con argumentos.

Entrevistado en la ciudad de Colima, aseguró que su campaña “va muy bien” y que no hay necesidad de ajustarla, pero que centrará su mensaje en materia de seguridad en aras de recuperar la paz.

Anaya Cortés destacó que en los debates debe haber propuestas y contrastes, mientras que lo que no debe haber son insultos y descalificaciones personales, por lo que López Obrador, insistió, “es un tipo sin ideas, que no tiene la capacidad para defender con argumentos y lo que hace es refugiarse en chistes malos que lleva como 15 años contando”.

Sobre la alteración del cintillo de la revista Proceso que mostró durante el segundo debate, aclaró que su objetivo no era engañar a nadie: “No, ese no era mi interés en lo absoluto, lo que también quería mostrar es que también había portada respecto de ellos (de los otros candidatos) y las fotografías así fue como me las pusieron”.