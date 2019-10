El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la condonación de impuestos que se hicieron en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, a personajes allegados a él como Ana Gabriela Guevara o Yeidckol Polevnsky, eran reglas de anteriores gobiernos.

Argumentó que ahora ya es un “mal sueño”, y en su gobierno no se condonará a nadie. Indicó que el Servicio de Administración Tributaria seguirá con el régimen de devoluciones, pero ya no de condonación.

Refirió que si el Congreso aprueba su iniciativa para reformar el artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación, impedirá que haya excepciones, incluso en caso de terremotos, y que se utilice ese mecanismo para beneficio de grupos o personas “predilectas” de regímenes.

“Ya no hay condonaciones, que eso fue un mal sueño, una pesadilla, que ya no. Y tengo también información que están viendo con buenos ojos en el Congreso el que se reforme al artículo 28 (de la Constitución) para que queden prohibidas las condonaciones”, señaló el Presidente.

Acerca de que la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara y Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, aparecieron en la lista del SAT como beneficiarías del “perdón fiscal” entre 2007 y 2012 por montos de 9.6 millones y 16.4 millones de pesos cada una, López Obrador respondió que “eran condiciones toleradas, eran hechos tolerados, legales, estaban establecidos en la ley, se aplicaban estas medidas de manera legales en Hacienda, es más, cuando llegamos nosotros pasaron unos meses y se seguían dando condonaciones hasta que dijimos se acaba esto”.

Celebra que “Jefe Diego” se ponga al corriente

López Obrador calificó como un buen acto del panista Diego Fernández de Cevallos reconocer el adeudo que tiene con el pago del predial por sus propiedades en Querétaro. Consideró que todos los ciudadanos deben estar al corriente con sus obligaciones fiscales y de contribuciones.

López Obrador aseguró que quienes traen cuentas pendientes, "rezagos, que no se han puesto al corriente, lo están haciendo. Incluso, en el caso de Diego Fernández de Cevallos me pareció correcto el que aceptara de que tiene ese adeudo y ya está en pláticas con la autoridad correspondiente; que ya esté al día, no evade su responsabilidad, da la cara, la enfrenta y así debemos de actuar todos cuando no estamos al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones. No nada más estar cuestionando, sino lo importante es rectificar”, puntualizó.

