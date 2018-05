El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello dijo que no hay pruebas aún de que el asesinato de un capacitador electoral suscitado este domingo en Guerrero tenga que ver con su trabajo.

Al término de su participación en el foro La Política y su compromiso con el Desarrollo, el consejero presidente hizo un llamado a mantener cautela sobre el hecho y no relacionar el asesinato con el proceso electoral hasta que haya pruebas de ello.

“Lamentablemente la inseguridad es uno de los grandes problemas del país, no voy a especular si este deceso lamentable tiene que ver o no con cuestiones electorales y creo que en este momento nadie tiene elementos para plantearlo y yo apelo a la responsabilidad de todos para no confundir una lamentable situación de violencia que aqueja al país y que es condenable per se y no es responsabilidad de la autoridad electoral con el desarrollo del proceso electoral mismo”, declaró.

En otro tema, Lorenzo Córdova precisó en el foro que el INE se encuentra preparado para la realización de la jornada electoral del próximo 1 de julio: “La elección avanza y avanza bien” confió.

En su presentación Vianello refirió que nunca antes se había dado la alternancia política en tantos estados como sucedió entre el 2015 y 2017; esto, precisó, es muestra de que las condiciones de democracia en el país están dadas.

A su vez, el especialista electoral Jorge Alcocer Villanueva indicó que una vez pasadas las elecciones será momento idóneo de replantear una nueva reforma electoral en la que a su juicio se debe retirar algunas funciones al INE, como la fiscalización de los recursos públicos.

