María Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dijo que dará acompañamiento a Tania Elis, estudiante que fue detenida y luego liberada tras una protesta contra el abuso y acoso sexual en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán; así como a la familia de Jessica González Villaseñor, quien fue localizada sin vida luego de cinco días de estar desaparecida.

Durante la presentación del séptimo informe mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias (GIEV), en la Secretaría de Gobernación, Alanís dijo que se ha dado seguimiento al caso de Jessica González y ya se reunió con la mamá de la joven, y se cuidó que no se revictimice a la familia.

“Estamos al pendiente de que haya justicia, de que se integre adecuadamente esta investigación y le hemos pedido a una especialista nacional con reconocimiento internacional que acompañe el proceso, porque la maestra Karla Michel Salas Ramírez aceptó voluntariamente acompañar al equipo de abogadas que van a estar atendiendo el caso. Lo mismo vamos a hacer con los feminicidios que ocurrieron el fin de semana”, expresó.

En tanto, sobre el caso de la estudiante Tania Elis que fue detenida en abril tras una protesta contra el abuso y acoso sexual en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, y fue puesta en libertad el 25 de septiembre, la titular de la Conavim indicó que se acordó con un juez la reparación del daño por parte de la joven.

“El día viernes alcanzó su libertad la estudiante de la FES Acatlán, estuvimos analizando el delito que se le encontró y encontramos irregularidades: que no se integró como que no era delincuente; es un joven estudiante que fue detenida en el marco de las protestas del 8 y 9 de marzo. De manera arbitraria fueron a su domicilio cerca de 12 patrullas en un operativo escandaloso, una muchacha de 24 años que no tendría por qué haber pisado la cárcel, estuvo en Almoloya. Estuvimos en comunicación con la abogada general de la UNAM y hay una reparación del año, la joven va a trabajar seis meses en el proyecto Mujeres Constructoras de Paz”, manifestó.

