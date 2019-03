Como poder autónomo, el Legislativo puede decir que no al presidente de la República y en este caso, Andrés Manuel López Obrador está actuando con mucho respeto a la autonomía del Poder Legislativo, aseveró Ricardo Monreal Dávila.

Entrevistado en las instalaciones de El Economista, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores afirmó que la alternancia en el gobierno federal ocurrida en 2018 está provocando reacomodos positivos y la relación entre el presidente y el Congreso se está dando en un ambiente de sana colaboración y coordinación, sin que esto implique subordinación, ni supeditación.

El experimentado político zacatecano dijo que con el jefe del Ejecutivo federal tiene una relación, directa, sin intermediarios. Indicó que desde el inicio de esta legislatura el presidente le dejó claro que no le mandaría “ni gavilanes, ni palomas mensajeras.

— ¿Cómo está usted viviendo la alternancia en el gobierno federal y el reacomodo de fuerzas en el Congreso?

— La transición que se observó en la Cámara de Senadores, desde el 1 de septiembre y en el gobierno a partir del 1 de diciembre, ha sido una transición y una alternancia tranquila, no ha habido sobresaltos. Aunque el estilo del presidente de la República genera a veces reacciones encontradas, porque su estilo no va a ser la de otros presidentes, la alternancia que se generó, para mí, está provocando reacomodos positivos. Está generando el sacudimiento de inercias y de estereotipos que le afectaban al país.

— Hay quienes señalan que el Legislativo es una extensión del Ejecutivo. Otros destacan que las minorías en el Senado están haciendo valer su fuerza. ¿Cómo está observado esa parte?

— Yo creo que se está dando paso a un poder autónomo. En la práctica no se ha aceptado, por ningún grupo parlamentario, convertirse en esto que le llamas extensión del Poder Ejecutivo.

Ahora hay una nueva dinámica y hay una nueva interpretación del poder en la sana colaboración y coordinación sin que esto implique subordinación ni supeditación.

El grupo parlamentario mayoritario, Morena, ha podido adecuarse a la nueva dinámica política que existe y los grupos parlamentarios minoritarios han actuado con racionalidad y con ponderación.

Yo no veo una oposición intransigente, no veo una posición rupturista, no veo una oposición del todo o nada. Los acuerdos que hemos construido han sido en ánimo de aceptar propuestas y también de generar condiciones para que las leyes sean mejores. Siento que es una oposición más constructiva y más racional, la que ahora está en el Senado de la República.

— ¿Qué valor le está dando la mayoría en el Senado a las minorías? ¿Hay alguna diferencia del trato a las minorías donde a usted le tocó estar?

— Yo he pertenecido a las minorías en las últimas décadas, desde 1997, salvo mi episodio de ser gobernador del 98 a 2004, en el 2006 fuí senador de una minoría, de un grupo pequeño, de cinco del PT, luego en el 2012 diputado y coordinador de una minoría de Movimiento Ciudadano de 20 diputados de 500 y nos trataron mal.

Así eran las condiciones del régimen. A la oposición se nos excluía, se nos desoía, se nos ignoraba e incluso se nos pisoteaba.

Ahora, nosotros no queremos copiar esos moldes, como vivimos en carne propia esa exclusión y ese mal trato, nosotros no se lo damos a la oposición. Nosotros, los escuchamos, días y días de estar escuchando, escuchando, paciencia, y logrando acuerdos y los hemos logrado.

— En el Senado, les ha tocado procesar nombramientos a partir de propuestas enviadas por el presidente y, como el caso de la CRE han rechazado. ¿Han tenido que aprender a decirle no al presidente? ¿Se le tiene que decir no cuando no hay condiciones?

— Sí. Como poder autónomo, el Legislativo puede decir que no.

Tienes que hacer leyes, que es nuestra principal función, acordes a las necesidades del país, aun cuando parte del Ejecutivo, secretarios de Estado no estén de acuerdo con eso. Sí se le puede decir no al presidente y el presidente tiene la actitud y la capacidad de decir que es una decisión del Poder Legislativo.

El ejemplo de la CRE que tú tomas es clave, o sea, el Poder Legislativo dijo no; se reunió la mayoría calificada, no aceptamos las propuestas del presidente y se las regresamos y el presidente de la República dice, bueno, pues está bien.

Nunca en la historia sucede ni ha sucedido que el Poder Legislativo le regrese las ternas al presidente de la República. No recuerdo un hecho de ese nivel y de esa trascendencia.

— ¿Cómo fue este episodio en el intercambio de impresiones con el presidente? ¿Es algo que forma parte de la normalidad democrática? ¿Hay línea, no hay línea?

—No hay línea, no hay línea.

Yo lo veo con frecuencia, él dijo una expresión y yo la acepté. Cuando yo inicié en la Cámara, me dijo:

“Senador, o Ricardo, va a haber una relación de coordinación entre ambos y de respeto. Ni voy a enviar gavilanes amenazantes al Congreso ni palomas mensajeras. No me voy a meter con el Poder Legislativo, decidan ustedes de manera libre, construyan acuerdos y yo los voy a respetar”.

Desde entonces, así ha sido nuestra relación. Yo he hablado con él en varias ocasiones. Prácticamente cada 15 días desayuno con él para revisar la agenda legislativa y asuntos de relevancia que implican al Poder Legislativo y al Ejecutivo.

— ¿Sin intermediarios?

— Sin intermediarios, y tenemos los acuerdos correctos para la República. No se mete en el Poder Legislativo, no vulnera su autonomía y no hace dictados que ofendan a el Poder Legislativo. Al contrario, ha sido respetuoso en las decisiones que hemos tomado como ésta de la CRE que no logramos mayoría calificada, 75 votos contra 42, pero requeríamos 80 votos; sin embargo, el presidente dijo: no se logró, les voy a volver a mandar la otra terna, de acuerdo con la Constitución y ojalá puedan construir la mayoría calificada.

El presidente está en una ánimo extraordinario de respeto a la división de poderes; es un hombre que respeta el Estado de Derecho de este país.

— ¿Y cómo se está comportando el gabinete, es decir, si no hay gavilanes o palomas mensajeras de parte del presidente, las hay de los secretarios?

—No. Yo creo que es normal, a veces, la falta de experiencia de algunos o falta de conocimiento. Pretenden o intentan proponer algo. Nosotros les decimos sigan el curso normal, iniciativas a través del Ejecutivo y las revisamos, pero nadie se ha querido entrometer, introducir al Poder Legislativo en caso del Senado, han sido los secretarios, los directores, el gabinete ampliado, han sido respetuosos del Senado de la República.

—El asunto de la revocación de mandato ha generado muchas opiniones. Hay quienes han llegado a decir que parece que estamos viendo que el presidente quiere concentrar el poder.

La revocación de mandato es una institución que existe en muchas partes del mundo, incluso en la Ciudad de México ya y en algunos estados del país. Se pretende elevar a rango constitucional y creo que deberíamos aceptarlo todos.

La oposición reclama que la consulta de revocación de mandato sea el mismo día de la renovación de poderes legislativos, junio del 2021. Yo creo que deberían aceptar la oposición, ir y caminar de manera conjunta con nosotros para lograr la reforma constitucional, porque es más conveniente que el órgano electoral denominado INE, sea quien la organice las elecciones y no que sea una organización social porque me temo, creo, que aun cuando se niegue la reforma constitucional y no logremos la mayoría calificada de cualquier forma la sociedad civil va a ser la revocación de mandato y es mejor tener el control institucional con los órganos competentes para que decida si o no procede la revocación de mandato.

El someterse a la revocación de mandato es un proceso democrático, se le consulta a la gente si se quiere que se continúe o se va, se termina anticipadamente el mandato y es vinculatorio, es decir, los resultados que de ahí surjan son obligatorios para el Ejecutivo o la persona que se someta. Entonces es muy importante eso, es muy importante y también es muy importante que la revocación del mandato no se estigmatice, no se satanice.

Andrés (Manuel López Obrador) ha dicho, y ya ha firmado y yo le creo, que no va a haber reelección y que no es un instrumento de chantaje contra nadie, que si las condiciones del país no mejora y que si las expectativas generadas en él y en el cambio no se cumplen, pues obviamente habrá quienes no estén de acuerdo y votarán en contra de él para la permanencia en la Presidencia de la República. Son ejercicios democráticos que deberíamos aceptar.

— El asunto es, ¿cómo le van a hacer para que quede claro que es un instrumento que tienen los ciudadanos para quitar a alguien cuando crean que no está funcionando y no que sea un instrumento que utilice el Ejecutivo para validarse y refrendarse ante quien lo eligió también?

— No, es que la revocación eso implica, la revocación implica que el ciudadano que te otorgó el primer voto te otorgue el segundo para concluir tu periodo, peor no se extiende el periodo.

Él quiere consultar a la mitad del camino porque fue un compromiso de su campaña y ha sido un compromiso recurrente en las tres campañas que ha tenido, 2006, 2012 y 2018.

No es otra cosa, es una actitud congruente con su propia característica, es una actitud congruente con lo que se comprometió y ahora está intentando llevarlo a cabo.

— Dígame tres asuntos prioritarios para este periodo ordinario de sesiones.

— Reforma educativa, revocación de mandato y fuero constitucional, son las tres.

— ¿Se ven posibilidades de que salgan?

— No está fácil, pero vamos a ver cuántas sacamos.

