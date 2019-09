Representantes de ONG, de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hicieron un enérgico llamado para que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos para el 2020 se garanticen recursos suficientes para la atención a la violencia hacia la mujer en el país.

Eréndira Cruz Villegas Fuentes, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicó en el marco de su participación en la Conferencia Nacional de Legisladoras y Organizaciones de la Sociedad Civil, realizada en la Cámara de Diputados, que se tienen que invertir recursos públicos suficientes para prevenir la violencia hacia las mujeres.

“Qué sucede en los municipios en donde mayor violencia hay y cuánto se está invirtiendo y qué se está generando, porque es una función que deben de tener los tres niveles de gobierno, los órganos de Estado para poder intervenir en los territorios en donde se está generando la violencia”, dijo Cruz Villegas.

Por su parte, Nira Cárdenas Oliva, representante de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, realizó un llamado para que el Presupuesto de Egresos del siguiente año tenga un enfoque de derechos humanos, especialmente de prevención de la violencia hacia las mujeres.

“Aquellos compromisos que no se transforman en presupuesto se quedan en demagogia”, acotó.

En este tenor, representantes de organizaciones civiles a nivel local, de municipios como Ecatepec —localidad puntera en violencia hacia las mujeres a nivel nacional—, criticaron que si bien hay buenas intenciones no se ven los compromisos, ya que, cuestionaron, por ejemplo, que en la conferencia en San Lázaro no se encontrara presente Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Púbica de la Cámara Baja.

Durante la inauguración del evento, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, reiteró que hay una oportunidad histórica de impulsar políticas en favor de las mujeres desde el Legislativo, puesto que por primera vez ambas cámaras son dirigidas por mujeres.

Rojas añadió que la violencia hacia la mujeres, en especial los homicidios, es lacerante para la sociedad.

Ejemplificó que entre 1985 y el 2015 se registró la muerte de 49,455 mujeres, con presunción de homicidio; “en el 2015 ocurrieron 2,277 casos. Lo que equivale a seis mujeres asesinadas cada día”.

La legisladora añadió que durante los primeros cuatro meses del año, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cometieron al menos 1,199 feminicidios u homicidios dolosos de mujeres.

“Si continúa la tendencia, al final del año estaremos llegando a más de 3,000 casos”. No obstante, refirió que de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres no existen estadísticas confiables sobre la violencia contra las mujeres, por lo que no se puede dimensionar en su totalidad el problema.