Durante la tercera semana del año, los tres precandidatos a la presidencia abordaron temas como el supuesto apoyo de Rusia a Andrés Manuel López Obrador, nombramientos del sistema Nacional Anticorrupción y pobreza.

José Antonio Meade

Sábado 13 de enero, acudió a la galería del Palacio Nacional a la exposición “Mixtecos. Ñuu dzahui, señores de la lluvia”.

Domingo 14 de enero, se reunió en la Ciudad de México con integrantes de la Confederación de Obreros y Campesinos (CROC).

Lunes 15 de enero, realizó un acto de precampaña en Hidalgo, donde se hizo acompañar de Miguel Ángel Osorio Chong, ex titular de la Segob.

Martes 16 de enero, en Baja California Sur se reunió con el sector empresarial.

Miércoles 17 de enero, realizó una gira de trabajo por Tijuana, Baja California.

Temas que abordó

Hizo un llamado a contrastar los perfiles de los aspirantes presidenciales, señalando a Ricardo Anaya de dividir al PAN y a Andrés Manuel López Obrador de “nini”. Abordó el tema de la pobreza y lanzó la promesa para garantizar, alimentación, salud y vivienda. Llamó a los partidos políticos y precandidatos a avanzar en el Sistema Nacional Anticorrupción.

Frase

“En México, quien nazca en la siguiente administración, nacerá libre de pobreza extrema que hoy todavía nos lastima, eso quiere decir vivienda, eso quiere decir alimentación, eso quiere decir educación y eso estará presente en la vida de todas la niñas y niños que nazcan en México”.

Ricardo Anaya

El sábado 14 de enero tuvo un evento de precampaña en San Rafael El Nayar, Nayarit.

El domingo 15 de enero asistió al Primer Informe del Gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad.

El lunes 15 se dirigió a Pachuca de Soto, Hidalgo, para un acto de precampaña.

El martes 16 de enero acudió a la sede nacional del PRD, ubicada en la Ciudad de México.

El miércoles 17 de enero ofreció, junto con la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, una conferencia en la Ciudad de México.

El jueves 18 de enero se presentó en la sede nacional del PRD, ubicada en la Ciudad de México y luego se dirigió a Colima para un acto con simpatizantes.

El viernes 13 se dirige a Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

¿Qué temas tocó?

Asistió al informe de del Gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad. Respondió al llamado del PRI de cumplir con los nombramientos del sistema Nacional Anticorrupción. Sumó a la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez como su asesora en asuntos indígenas. Presentó su registro oficial como precandidato a la presidencia de la República por el PRD y Movimiento Ciudadano.

Frase de la semana

“Mucho cuidado, lo que quieren es imponer priistas que les cuiden las espaldas. Así como detuvimos los paquetes de impunidad de (los ex gobernadores Roberto) Borge y (Javier) Duarte, así como detuvimos el nombramiento de su fiscal carnal, así, ahora, debemos evitar que impongan a sus incondicionales en el SNA (Sistema Nacional Anticorrupción). Reiteramos nuestra exigencia: Ciudadanos ejemplares, propuestos por la sociedad civil, no cómplices del PRI en los cargos del SNA”.

Andrés Manuel López Obrador

El domingo 14 y lunes 15 en Monterrey, Nuevo León. Del 19 al 21 de enero en 21 municipios de Veracruz.

¿Con quién se reunió?

En “asambleas informativas” en espacios públicos, con militantes y simpatizantes de Morena. En un hotel de Monterrey presentó a su coordinadora de campaña.

¿Qué temas tocó?

El supuesto apoyo de Rusia a su campaña.

Sobre la supuesta contratación del publicista venezolano Juan José Rendón, para pintar bardas con su nombre en ese país sudamericano.

Recomendó al presidente Enrique Peña Nieto “amlodipino” para la presión.

Nombró a Tatiana Clouthier como Coordinadora de Campaña.

Llamado a panistas a sumarse a su campaña.

Ironizó que su nuevo nombre era Andrés Manuelovich por el supuesto apoyo de Rusia.

Dijo que contestaría Donald Trump cada uno de sus twits.

Frases de la semana

“Ahora que el presidente Peña le ha dado por las indirectas le he mandado a decir, de manera respetuosa, que se serene, que no se alterne, que no se caliente, que no les hagan caso a las encuestas, que si se le sube la presión, esta medicina es buena (muestra la caja de amlodipino), además ayuda a curar el mal de ojo, y otras molestias”.

erp