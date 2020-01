La mañana de este domingo la Marcha por la Verdad, la Justicia y la Paz encabezada por Javier Sicilia y la familia LeBarón, partió de la Estela de Luz hacia Palacio Nacional para entregar a las autoridades la propuesta ciudadana con el fin de mejorar el sistema judicial, así como peticiones de familiares de víctimas.

Los asistentes marcharon en silencio por Paseo de la Reforma y algunos caminaron sin un zapato en homenaje a McKenzie Longford, la menor de 9 años quien tras ser víctima del ataque a la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, herida y sin un zapato, caminó 14 kilómetros para buscar ayuda.

En la caminata los asistentes hicieron una pausa para esperar a la comitiva encargada de entregar al Senado de la República una propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación y el documento Justicia Transicional en México.

Dentro del Senado los representantes fueron recibidos por el legislador independiente, Emilio Álvarez, así como por senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, mientras que Morena y sus aliados, Partido de Trabajo y Encuentro Social, no se presentaron.

En el encuentro, el profesor de la Universidad Iberoamericana, Jacobo Dayán, aseguró que desde hace un año se encuentra olvidada la agenda de justicia para México. “Lamentamos que para el presidente esta sea una agenda de policías, de militares. Aparentemente seremos recibidos por el gabinete de seguridad, pero la agenda de víctimas no es de militares”, reiteró.

A nombre de las víctimas Araceli Rodríguez, enfatizó que el acceso a la justicia le compete al Estado mexicano, principalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, “quien tiene la máxima autoridad para hacer valer nuestros derechos”.

“Esto no es un 'show', la sangre no es un 'show'. Las vidas de los seres humanos asesinados y desaparecidos no es un espectáculo, somos personas que venimos caminando con el alma desgarrada”, expresó.

El académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Carlos Heredia, detalló que el documento Justicia Transicional en México, explica la complejidad de la justicia y propone herramientas para adaptarla al contexto mexicano.

En la entrega y recepción de documentos estuvieron el senador independiente Álvarez Icaza, Xóchitl Gálvez del PAN, Claudia Ruiz del PRI , Miguel Ángel Mancera del PRD, Patricia Mercado y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, así como la defensora de derechos humanos Mariclaire Acosta.

Morena y sus aliados fueron invitados a la reunión

Al concluir el encuentro con la comitiva de la Marcha, el senador Emilio Álvarez, informó que se hará la entrega de una copia de los documentos al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, y a todas las bancadas para que los temas a tratar sean incluidos en la agenda legislativa.

“Fueron invitados, yo hablé personalmente con Ricardo Monreal, me comentó que no podía estar, pero que enviaría a alguien de Morena, ya es su decisión querer o no estar”, aseguró Emilio Álvarez.

Al evento tampoco acudieron Javier Sicilia o la familia LeBarón, quienes continuaron su trayecto hacia Palacio Nacional.