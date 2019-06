Querétaro, Qro. Es probable que este viernes 14 de junio, comisiones del Senado de la República ratifiquen el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), después de que comparezcan los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marceo Ebrad Casaubón, y de la Secretaría de Economía (SE) Graciela Márquez Colín.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, destacó que el miércoles se reunieron las comisiones de Relaciones Exteriores, Puntos Constitucionales y de Economía, por lo que es probable que este viernes se ratifique el acuerdo trilateral en comisiones.

“No tenemos duda para la firma, no vamos a titubear, México requiere estabilidad económica y requiere seguir acordando comercialmente con otros países en el mundo, en su mayoría hemos decidido aprobar el T-MEC, sin embargo a mí me gustaría que saliera con un gran consenso porque tanto PAN, PRI y PRD me solicitaron que hasta en tanto no compareciera el canciller se aprobará en comisiones el instrumento comercial, aceptamos y flexibilizamos que fuera el canciller. (…) No vamos a ocultar ni tapar a nadie, tienen que ir los funcionarios a comparecer al Senado de la República los que tengan que ver con la política internacional, migratoria y comercial”, dijo Monreal.

Una vez que se apruebe el acuerdo comercial en comisiones, añadió, será el primer tema que se aborde en el periodo extraordinario de sesiones, que arrancará el 18 de junio con una sesión solemne y el 19 se votaría el tratado.

“El primer tema de la agenda legislativa que vamos a tratar en el periodo extraordinario, el T-MEC, es probable que mañana (viernes) después de la comparecencia del canciller se apruebe en comisiones este instrumento comercial, pero también señaló que no nos vamos a detener en la búsqueda de estos acuerdos comerciales, México tiene que abrir sus puertas, su interlocución con otros países del mundo para generar una mayor competencia y beneficio comercial en todo el mundo” refirió.

Ante este escenario –destacó- se generarán acercamientos con otros países, para implementar nuevos acuerdos comerciales y diversificar los vínculos comerciales del país, así como fortalecer el mercado interno.