Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA) solicitaron dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la tarea que realizan los organismo autónomos.

"La intención del encuentro es definir una ruta de diálogo y colaboración, para atender las tareas que tenemos encomendadas por la Constitución, en relación con el el Poder Ejecutivo Federal", instaron los comisionados del Pleno del INAI en una carta, entregada a la Oficina de la Presidencia.

Los funcionarios, encabezados por su comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, aseguraron en esta misiva que desde la toma de posesión, el INAI ha entablado comunicación con diversas instancias del gobierno federal con el objetivo de "esbozar una agenda en común para garantizar y potenciar los derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la sociedad mexicana.

En tanto, Acuña Llamas, defendió la existencia de los órganos autónomos y opinó que consolidan la fase democrática y todos sirven al país.

"No puede haber consolidación democrática si no hay mecanismos y contrapesos que limiten ejercicios de poder de todos los órganos públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y la misión de los órganos autónomos no es cómoda", consideró.

"Creemos que estas instituciones son fruto de una vocación democrática de más de 40 años de gente que pensó hace mucho y sigue pensando que no conviene que no haya límites al poder”, remarcó en entrevista, luego de inaugurar el evento donde se presentaron los resultados 2019 del estudio Métrica de Gobierno Abierto

En ese sentido, justificó la utilidad social del instituto y remarcó que éste se pone de forma permanente a la vista de la sociedad, por lo que hay mediciones objetivas del trabajo desarrollado, de las cuales "hemos salido razonablemente bien".

Durante su conferencia matutina de este lunes 18 de febrero, el presidente López Obrador advirtió que los organismos autónomos "son una gran farsa", ya que este tipo de entidades son resultado de gobiernos del pasado que habían caído en el descrédito con el mal manejo de empresas paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Petróleos Mexicanos (Pemex).

