Sobre un camellón de Periférico Oriente, a la altura del popular mercado de San Juan en la alcaldía Iztacalco, Verónica León atiende un negocio que surte generalmente a taquerías de la zona. Tiene tres empleados, y de su comercio dependen también cuatro de sus familiares.

“Ha estado demasiada baja la venta. Está mal (que se amplíe la contingencia), pero si es por salud ¿qué hacemos? La situación es muy difícil para mantener el negocio en pie, las ventas bajas y yo vendo productos que se echan a perder. A pesar de que es un negocio ambulante, pago impuestos, estoy dada de alta en Hacienda, pago luz, y no nos van a condonar ni a alargar los pagos ¿qué hacemos? Es miedo e impotencia, pero tenemos que salir a trabajar hasta que nos digan, lo poquito que se venda”, expuso.

Entre pagar la nómina y resurtir el negocio

Sebastián Colina es propietario de la casa de materiales de construcción La Cuchilla. En su negocio, que ofrece empleo a tres personas, las ventas han bajado considerablemente debido a que las personas han dejado de hacer remodelaciones en sus casas y, por lo tanto, los albañiles han disminuido su actividad.

“Esto de la contingencia sí me ha golpeado. Aquí somos tres personas trabajando, pero como medida sanitaria estamos rolando al personal para mantener la distancia. Si los maestros (albañiles) no encuentran trabajos, obviamente no tenemos ventas. Ellos están buscando chamba, pero si no encuentran, nos afecta”, mencionó.

Sebastián, de unos 25 años, aseguró que el anuncio del gobierno de extender hasta el 30 de mayo la contingencia sanitaria ayuda para que los negocios planifiquen sus operaciones.

Destacó que los 25,000 pesos que ofrece el gobierno federal como crédito no son suficientes ya que, en su caso, no le alcanzaría ni para resurtir de materiales el negocio.

“Lo que realmente me preocupa, como patrón, son dos cosas: me preocupa mi gente (sus empleados), por no saber si voy a poder seguir teniendo dinero para pagarles, y, el segundo, para seguir vendiendo, porque para resurtir, necesito dinero”, comentó.

Cuando en la casa es el único sustento

Alberto Campos es encargado de una tienda de pinturas ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero. Desde el 1 de abril, la demarcación le notificó que debía cerrar por no ser una actividad prioritaria; en caso de negarse, el dueño se haría acreedor a la clausura y a una multa.

Sin embargo, Alberto asiste de lunes a sábado al negocio. No entra a la tienda, pero sentado sobre la banqueta recibe por teléfono pedidos para entrega a domicilio.

Alberto contó que su patrón le garantizó a él y un empleado más que durante abril recibirán su salario. Relató que de ese ingreso dependen económicamente su madre y dos de sus hermanos menores de edad.

“(Cerramos) por orden de la alcaldía. Vinieron los del gobierno y nos dijeron que cerráramos. Estamos trabajando puro servicio a domicilio. No estamos dejando pasar al negocio. Hasta el 30 de mayo van a prolongar la contingencia y el patrón nos está pagando el salario normal. Eso sí, han bajado las ventas porque no es lo mismo tener abierto el negocio a que esté cerrado.

“Está canijo. En mi caso, en mi casa nadie está trabajando, nada más soy yo el único que está trabajando. Son mis dos hermanos y mi mamá, entonces ahorita sí me afecta mucho en la economía”.

Cuarentena pega a los taxistas, quienes piden apoyos

Parados junto a sus vehículos estacionados sobre el Circuito Interior, a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la CDMX, unos 15 taxistas dialogan entre sí sobre la contingencia sanitaria. Ángel Camargo es uno de ellos. El transportista aseguró que la baja afluencia de pasajeros en la terminal área, sobre todo extranjeros, les ha afectado en sus ingresos.

“Ahora, que hasta el 30 de mayo. Sí nos afecta. Ha disminuido la demanda del taxi, microbuses, camiones urbanos. A medias saca uno para los gastos. La complicación es para los que no son dueños de la unidad, porque no sacan ni siquiera para la cuenta, la gasolina y lo propio. El gobierno no ha anunciado apoyos para nosotros; no hay. Mucha gente se va a quedar sin trabajo, porque los dueños van a pedir la unidad”, aseveró.

El gobierno federal anunció que a partir del 4 de mayo comenzará a repartir 2 millones de créditos (1.5 millones para el sector formal y 500,000 para el informal), cada uno de 25,000 pesos, para las pequeñas empresas que cuenten de uno a 50 empleados, y que no hayan despedido ni reducido el sueldo a sus trabajadores. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno ya cuenta con un padrón de beneficiarios de los microcréditos.

“Cuando declaren fase 3, vamos a perder el empleo”

Sobre la avenida Robles Domínguez en la alcaldía Gustavo A. Madero se ubica una boutique de accesorios y reparación de motocicletas. Un mecánico y dos vendedores laboran ahí.

Marisela Cajiga es la encargada del negocio. Refirió que desde el 1 de abril las ventas han disminuido y los empleados saben que una vez declarada la fase 3 de la contingencia por el coronavirus, la tienda cerrará y dejarán de percibir su salario. Hizo un llamado a los gobiernos local y federal para que apoyen no sólo con créditos, sino con apoyos fiscales a las pequeñas empresas o micronegocios.

“Sí nos han bajado las ventas. No hay movimiento de personas. Nos damos cuenta, porque antes las personas entraban a ver y compraban. Ahora sólo llegan y dicen: ‘quiero esto’, y se van. Ya no se les puede generar la venta de artículos.

“Sí nos perjudica (la ampliación de la contingencia al 30 de mayo), porque nos va a cerrar ya cuando entremos a la fase 3. Sí nos perjudica, porque esta es una microempresa, no somos personal asegurado ni nada. Nuestro jefe no nos puede decir que nos va a seguir pagando todo el mes, nada más hasta donde lleguemos (al cierre), hasta ahí.

“Sí estamos conscientes de que en algún momento vamos a perder ese ingreso. No sabemos cuándo, puede ser mañana, la otra semana. Nosotros cobramos por comisión, y las ventas bajaron mucho”, platicó.

“Es muy poquito (los microcréditos que ofrecerá el gobierno), escuché que sólo 25,000 pesos, es muy poco, es nada. Y para nosotros que somos como 10 empleados (en tres sucursales), sí es muy poco para que nuestro jefe pueda agarrar ese dinero y poder mantenernos”.

Se terminarán la mercancía y no tendrán para surtir

Afuera del centro comercial Ciudad Jardín, que fue cerrado el 1 de abril, Tomás Cisneros Labastida, su esposa y su hijo atienden un pequeño negocio de dulces, cigarros y frituras. Aseguró que debido a las bajas ventas, han tenido que vender la poca mercancía que tienen, sin ya poder surtir.

“Estamos desesperados, de la fregada, porque hemos tenido que reducir nuestros gastos en comida y transporte a lo mínimo. Estamos trabajando a una tercera parte de lo que vendíamos y así estamos sobreviviendo. Ya estamos en los últimos ahorros, ya no nos da para alargarlo otro mes o 20 días más. Yo no sé dónde hicieron el padrón (de beneficiarios del gobierno para microcréditos) porque aquí nunca llegó”, comentaron.

