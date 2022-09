Coahuila, listo para acabar con 18 años de moreirato: Ricardo Mejía

En el proceso electoral para renovar la gubernatura de Coahuila, el debate público se concentrará en una disyuntiva: el cambio o continuidad, afirma Ricardo Mejía Berdeja.

Para el Subsecretario de Seguridad Publica del Gobierno de México y uno de los fuertes aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno de esa entidad, en 2023 los coahuilenses decidirán si prefieren la transformación del estado o la continuidad del moreirato.

Cuando se abra el proceso “Ratificaremos la propuesta de cambio para Coahuila”, asevera tajante.

En entrevista, el funcionario federal recuerda que desde joven ha hecho actividad política en su estado, aunque la vida lo ha llevado a otras entidades para cumplir con tareas de carácter nacional, pero, recalca, sin perder la mirada en Coahuila.

“La política es de circunstancias y Coahuila hoy enfrenta una situación muy complicada con un régimen autoritario, de un grupo, el de la familia Moreira y sus aliados, que prácticamente han gobernado el estado durante los últimos 18 años y que buscan gobernar seis años más”.

Asegura tener la fórmula para derrotar al clan Moreira: “con trabajo y una propuesta clara y amplia, que incluya a todos los sectores sociales. No hay dictador ni grupo autoritario cuando la gente se decide”.

En su opinión, los Moreira se han mantenido en el poder con base en dos factores: el miedo de la gente a la persecución política y a la represión de que son capaces, así como una estructura que, en gran parte se cimentó en los maestros, que en algún momento le dieron su respaldo.

“La gran paradoja es que quien más le ayudó a los Moreira a fortalecerse, que son los maestros, ahora han sido tratados con el mayor desprecio y con la mayor afectación”.

Como argumento cita que, durante los últimos sexenios, los exgobernadores coahuilenses se han robado los fondos de los trabajadores de la educación, como el de jubilaciones para los profesores de las tres secciones magisteriales de Coahuila, de tal manera que hoy el magisterio local tiene una gran incertidumbre sobre sus pensiones.

Por ello, abunda, los maestros coahuilenses “se están sacudiendo este cacicazgo, este yugo que controla Carlos Moreira (hermano de los exgobernadores), que, curiosamente, ha sido secretario general de dos secciones magisteriales y controla a la tercera”. “La gente quiere ya sacudirse esas cadenas”.

Recalca que los Moreira controlan como si fuera de su propiedad todo el sistema educativo y amenazan con correr, a los profesores que no están de acuerdo con ellos. No obstante, ataja, la dinámica que ya se desató en el estado no permite que ellos se salgan con la suya.

El discurso del crecimiento económico y la seguridad en Coahuila ya no se sostiene

Por otra parte, asegura que en la actualidad el discurso del PRI se centra en premisas que ya no se sostienen, como el crecimiento del estado y los bajos niveles de inseguridad.

En cuanto al primero, opina que esa aseveración se contradice con los indicadores del Inegi, que señalan que la economía de Coahuila registra un decrecimiento de casi 3%.

Por otra parte, si bien esa entidad no registra el nivel de homicidios de otros estados, eso no significa que en las colonias populares no haya violencia o inseguridad. Esto se está viendo particularmente en colonias de Saltillo, Monclova, Piedras Negras o Torreón, entre otros municipios, refiere.

En ese sentido considera que su experiencia como subsecretario de Seguridad Pública podrían ser valiosas para contener ese tipo de violencias.

Sobre la correlación de fuerzas políticas en el estado, recuerda que desde 2017, el PRI estuvo a punto de perder la gubernatura, cuando el actual gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, obtuvo 38.9% y el panista José Guillermo Anaya de la alianza obtuvo 36.5%, es decir una diferencia de 2.5 puntos porcentuales de la votación.

Y de cara a el proceso electoral que inicia formalmente en enero próximo expone los escenarios: Acción Nacional no cuenta con la fuerza para ganar la gubernatura, pues ese partido se ha sometido al gobierno estatal.

En tanto, refiere que, al interior de Morena, durante los últimos años se ha comenzado a dar un movimiento de cambio y los liderazgos relevantes de ese partido en el estado coinciden en que él podría encabezar un proyecto alternativo.

“Diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y exdirigentes, con mucha generosidad han venido apoyando este proyecto. Consideran que, por las circunstancias del estado, las del grupo político que gobierna hoy Coahuila, llegado el momento, puedo ser una buena propuesta para la gubernatura”.

Sobre la posibilidad de que PRI y PAN repitan en Coahuila la alianza electoral que han presentado en otras entidades, opina que si deciden ir juntos, reivindicando el continuismo, la gente va a optar de todas maneras por el cambio y añade: “PRI y PAN son como un matrimonio que se pelean en el día y se contentan en la noche. Así es su relación”.

El 4 de junio de 2023 se realizará la jornada electoral para renovar la gubernatura de Coahuila y el Congreso del Estado, integrado por 16 diputados de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.

El proceso electoral arranca el 1 de enero, aunque las campañas se desarrollarán entre el 2 de abril y el 31 de mayo.

Actualmente gobierna la entidad el priista Miguel Ángel Riquelme Solís, quien obtuvo 38.90% de los votos, seguido del panista Guillermo Anaya Llamas que obtuvo 36.40% y por el ahora senador por Morena, Armando Guadiana, con 11.99% de los sufragios.

