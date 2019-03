En el contexto de los diversos descubrimientos de esquemas de triangulación en los que se utiliza a universidades públicas para esquivar las estipulaciones sobre contrataciones, el presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), José Octavio López Presa, afirmó que el punto no es enfocarse en las universidades, sino en la ruta de los recursos públicos que llegan a las instituciones.

“Son importantes (los rubros de vigilar a las universidades) pero también son importantes otros temas, yo no diría que tenemos que enfocarnos al tema de las universidades en particular; tenemos que asegurarnos que los recursos no se desvíen y ese es otro punto de nuestra agenda.

“Tenemos que asegurar que la corrupción baje y que baje la corrupción que más afecta a las empresas, a las personas y a las finanzas públicas, y en este tema de bajar la corrupción en las finanzas públicas obviamente es conveniente cerrarle las rendijas a todos los orificios que se han creado en la legislación o en las normas por las cuales se evapora el dinero”, dijo.

En este sentido, la investigación periodística creada por el portal Animal Político y la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad denominada la Estafa Maestra devela que instituciones como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano utilizó presuntamente a universidades públicas para evadir las disposiciones de la ley de adquisiciones.

En la investigación se precisa que las dependencias federales contrataron a universidades públicas para realizar diversas obras y evitar realizar licitaciones; las universidades a su vez contrataron a otras empresas para realizar las mismas obras que se asignaron por recomendaciones de los mismos funcionarios de las universidades y por lo cual funcionarios de diversos niveles se presume obtuvieron diversos beneficios financieros.

El Economista publicó hace unos días que la Auditoría Superior de la Federación encontró, derivado de la Cuenta Pública del 2017, recursos recuperables en 12 universidades públicas por más de 1,300 millones de pesos, en donde también halló irregularidades como pagos a personal del que no se tiene registro o presupuesto que nunca se ejerció.

López Presa, quien también es presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), indicó que se deben impulsar reformas para que se tengan identificadas a las empresas que no cumplen con sus obligaciones fiscales.

Voto de confianza a la Fiscalía Anticorrupción

López Presa indicó que es urgente que el SNA dé resultados en el combate a la corrupción para que los ciudadanos no pierdan el voto de confianza hacia el órgano, por lo que afirmó que ésa será una de sus premisas al frente del Comité Coordinador del sistema.

Ante el cuestionamiento: ¿Qué es equivalente a dar resultados?, López Presa indicó que la respuesta pasa desde investigar, fiscalizar y procesar a quienes estén inmiscuidos en corrupción, hasta fortalecer los sistemas locales anticorrupción.

“Se requiere cumplir con la ley, estamos en un Estado de Derecho y si hay procesos abiertos, hay que llevar esos procesos abiertos hasta sus últimas consecuencias y aplicar la ley; si hay evidencias muy claras de que hubo actos corruptos y delictivos, pues hay que aplicar la ley”, dijo.

En este sentido, el especialista refirió que después de mucho tiempo de estar vacía la silla de fiscal anticorrupción, en los próximos días se tendrá ya cubierta la figura que, aseveró, cambiará la forma en la que se desenvuelve el SNA debido a que entrarán en vigor las nuevas estipulaciones en el Código Penal Federal sobre delitos de corrupción.

Y es que, cabe recordar, a inicios de febrero, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, designó a María de la Luz Mijangos Borja como la primera fiscal anticorrupción, posición que parece ocupará de forma definitiva, ya que el Senado tiene hasta el próximo viernes para objetar el nombramiento.

“Ya estamos a pocos días de que esta situación se normalice y se integre la persona que se va a encargar de esta función a nivel federal; ahora, parte de prácticamente cero, va a tener que cuando llegue ahí conformar una institución nueva y sería altamente deseable que la constituyera tomando en cuenta las mejores prácticas institucionales para fiscalías”, mencionó.

Formatos patrimoniales

En abril, por primera vez, todos los funcionarios públicos tendrán que presentar sus declaraciones patrimoniales, además de utilizar los nuevos formatos aprobados por el Comité Coordinador del SNA y creados por el CPC.

En este sentido, la Secretaría de la Función Pública realizó observaciones, como que hay información que se solicita que se podría obtener si hay coordinación de las instituciones federales.

Sobre ello, López Presa indicó que las observaciones realizadas por función pública son de carácter general, al tiempo que dijo que se espera que esta dependencia haga llegar de manera oficial una propuesta para reformar los formatos.