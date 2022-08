Claudia Sheinbaum asegura que respetará resultados en caso de no ser la candidata de Morena a la presidencia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que aceptará los resultados de la encuesta interna de Morena para elegir al candidato presidencial, incluso si no la favorecen, pues, dijo, confía en su partido, por lo que siempre trabajará para el movimiento del Cuarta transformación.



Al presentarse en el primer día de trabajos de la Tercera Reunión Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, la mandataria capitalina, quien busca ser candidata presidencial, llamó a las y los legisladores a mantener la unidad al interior de su movimiento, ya que reiteró que “solo con unidad nuestro movimiento y el bienestar del pueblo de México están por encima de todo, no hay nada que nos divida, es el momento de que todos fortalezcamos la 4T que encabeza el Presidente López Obrador”.



Tras el evento, donde también participó otro interesado en la candidatura presidencial, el secretario de gobernación, Adán Augusto López, la jefa de gobierno fue cuestionada sobre si aceptará los resultados de las encuestas de su partido con la que se definirá al candidato presidencial en caso de que no le favorezcan, a lo cual respondió que “por supuesto”.



“Nosotros confiamos en la dirigencia de nuestro movimiento, de nuestro partido; viene un congreso muy pronto, y confiamos en que las cosas se van a desarrollar bien”, añadió.



Y es que aseveró que todo el movimiento está unido en torno al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; ya que dijo no sólo son parte de los gobiernos de la Cuarta Transformación, sino parte de un Gobierno que viene desde hace mucho.



“La unidad de nuestro movimiento está por encima de todo. Ni el proceso de 'corcholotas', ni ninguna otra cuestión puede poner en duda la unidad de nuestro movimiento. Tenemos la responsabilidad, la obligación, de que por encima de todo está la transformación, por encima de todo está el pueblo de México”, añadió Sheinbaum Pardo.



Al tiempo que consideró que el Ejecutivo federal cada vez tiene mayor respaldo de la población, “cada día que pasa el Presidente tiene más apoyo popular. Estamos convencidos de que no es un tema de número, sino un tema de la fortaleza que tiene frente al pueblo de México”.